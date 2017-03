Manchester United : Mourinho dézingue le recrutement de Van Gaal !

José Mourinho n'est pas totalement satisfait de son effectif. Malgré le recrutement opéré l'été dernier, l'entraîneur de Manchester United s'estime plombé par les mercatos réalisés avant son arrivée, notamment par son prédécesseur Louis van Gaal.

Mourinho n'a pas la langue dans sa poche

Alors que le passage de Louis van Gaal n'a pas laissé un grand souvenir à Manchester United, ses choix se font encore ressentir du côté d'Old Trafford puisque José Mourinho doit composer avec de nombreux joueurs choisis par le Néerlandais. Et l'actuel coach des Red Devils n'est pas tendre avec le travail réalisé par son prédécesseur lors des mercatos.

Mourinho tacle les anciens mercatos

Dans une interview accordée à la BBC, Mourinho estime que les choix de Van Gaal et de ses dirigeants ont été mauvais. «United a vendu des joueurs que je ne vendrais jamais, et a acheté des joueurs que je n'achèterais jamais. Je ne vendrais jamais Angel Di Maria, Javier Hernandez, Danny Welbeck. Jamais. Aucune chance» , a lancé le Special One. Les joueurs peu utilisés par le Portugais apprécieront.

Conséquence, Mourinho assure que son équipe n'est pas taillée pour jouer sur tous les tableaux. «La distance entre notre potentiel réel et les attentes que nous créons est énorme. Il y a un écart. Nous ne sommes pas prêts à dominer. Nous ne sommes pas prêts à tout gagner» , a-t-il assuré, malgré le recrutement de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ou encore Henrik Mkhitaryan l'été dernier.

La Ligue des Champions n'est pas indispensable pour MU

Une manière de se protéger alors que Manchester United pointe à la 6e place de la Premier League, avec six points de retard (et 2 matchs en moins) sur la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions ? En tout cas, Mourinho assure que la C1 n'est pas un critère décisif dans le recrutement de MU. «Je pense que Manchester United est très attractif. Je ne pense pas que Manchester United ait besoin d'être en Ligue des Champions pour attirer les meilleurs joueurs» , explique l'ancien coach de Chelsea.

«L'année dernière nous avons eu des joueurs qui pouvaient jouer la Ligue des Champions (Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan). Et si un joueur décide de ne pas venir à cause de cela, alors je suis heureux qu'ils ne viennent pas» , poursuit le manager mancunien. Une qualification pour la C1, également possible via un sacre en Ligue Europa, est tout de même attendue par les supporters de Manchester United...

