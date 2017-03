Transfert : ciblé par les cadors du Vieux Continent, Lukaku envoie un message clair à ses prétendants Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 17/03/2017 à 11h23 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Co-meilleur buteur de Premier League avec Harry Kane, Romelu Lukaku aurait refusé de prolonger avec Everton. Dans le viseur des plus grandes institutions européennes, le Belge pourrait rejoindre un club plus important l'été prochain afin de prouver qu'il fait partie des meilleurs attaquants en activité. Romelu Lukaku se montre très ambitieux pour son futur. Romelu Lukaku est un attaquant précoce. A 23 ans, le natif d'Anvers enchaîne déjà une cinquième saison consécutive à au moins 10 buts en Premier League. Actuellement co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre, en compagnie d'Harry Kane, avec 19 réalisations en 23 parties, le Belge réalise un exercice intéressant qui pourrait lui ouvrir les portes d'un club ambitieux. Car c'est sur ce point précis que le principal intéressé espère connaître une progression dans un futur proche. Everton trop petit pour Lukaku ? En effet, Lukaku aurait récemment refusé de prolonger son contrat, qui expire en juin 2019, avec les Toffees. Alors que son club demande 100 millions d'euros à ses prétendants, le joueur voudrait faire baisser son prix de vente en mettant ses dirigeants devant le fait accompli, les obligeant à ne pas se montrer aussi gourmands à deux années du terme de son bail. Le but ? Poursuivre sa progression dans une formation habituée à jouer les premiers rôles afin de remporter des titres... «Tu ne veux pas que les gens se souviennent de toi pour tes objectifs, mais pour les trophées que tu as soulevés», a critiqué l'avant-centre dans des propos relayés par La Dernière Heure. «C'est ce que les fans veulent. A un moment, nous devons nous améliorer, nous devons aller chercher des joueurs pour gagner des trophées», a poursuivi le Diable Rouge, conscient que les Toffees n'ont pas forcément une attractivité aussi importante que les cadors de Premier League. Lukaku ambitieux... et très demandé Du coup, Lukaku n'hésite pas à faire sa promotion, quitte à vanter ses mérites sans une once d'humilité. «Quand je regarde Suarez, Lewandowski, Benzema et Cavani, je me demande si je peux être à leur niveau. Je vais vous le dire cash : je suis un des meilleurs attaquants de Premier League. J'en suis sûr à 100%. Est-ce que je peux être un des meilleurs du monde ? Certainement. Mais pour cela, vous avez besoin d'une scène sur laquelle vous pouvez montrer ce que vous valez», a continué l'ancien joueur de Chelsea. Une ambition sans limite qui pourrait plaire à ses prétendants, déjà très nombreux. Proche de quitter le club de la ville de Liverpool l'été dernier, Lukaku aura probablement l'occasion de faire le grand saut lors du prochain mercato estival. Les Blues seraient d'ailleurs intéressés par un retour de ce dernier alors que Manchester United, la Juventus Turin ou encore le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs pour l'enrôler. Des destinations de choix pour le buteur, qui devrait cependant coûter une fortune à son éventuel acheteur... Quelle destination pour Romelu Lukaku ? A-t-il l'étoffe d'un futur grand attaquant ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





