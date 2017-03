Manchester City : après la désillusion, les Citizens se préparent à une grande lessive : 18 joueurs sur la sellette !

Eliminé par Monaco lors des 8es de finale de la Ligue des Champions (5-3, 1-3), Manchester City va devoir rapidement se remettre de cet échec cuisant. Pour cela, le club anglais pourrait opérer une incroyable lessive lors du prochain mercato estival avec une liste de 18 joueurs annoncés sur la sellette.

Sagna et Agüero sur le départ de Manchester City ?

Comme à Paris, le lendemain d'une élimination de la Ligue des Champions est très douloureux pour Manchester City. Favoris face à Monaco, les Skyblues ont pris la porte à Louis II (1-3) mercredi soir, malgré une confortable avance obtenue à l'aller (5-3).

Une sortie de route terrible pour le demi-finaliste de la dernière édition qui s'est attaché les services d'une grosse pointure, Pepe Guardiola, pour atteindre le rêve ultime. Cela attendra. Mais avant, un grand ménage se prépare au sein de l'institution britannique.

18 joueurs sur le départ ?

Ainsi, The Guardian nous informe que le technicien catalan souhaiterait se séparer de 18 joueurs de l'effectif des Citizens, et non des moindres. En effet, la publication cite les noms de Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Fernando, Fabian Delph, Kelechi Iheanacho et Sergio Agüero. Alors qu'on le dit peu apprécié par son entraîneur, l'Argentin, pourtant excellent lors de la première manche, a une nouvelle fois montré ses limites sur la scène européenne dans la Principauté et pourrait payer les pots cassés suite à cette désillusion.

En plus de ces six éléments, ceux qui arrivent en fin de contrat en juin prochain ne seront pas prolongés. Parmi eux, Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gaël Clichy, Yaya Touré, Jesus Navas, et Tosin Adarabioyo. Enfin, les joueurs prêtés cette saison devraient également être cédés. C'est le cas de Joe Hart, Eliaquim Mangala, Jason Denayer, Samir Nasri et Wilfried Bony.

Des bonnes affaires à réaliser

Bien évidemment, le champion d'Angleterre 2014 ne compte pas brader ses meilleurs éléments. Pour Agüero, par exemple, la direction mancunienne pourrait profiter de l'intérêt des plus grosses cylindrées du Vieux Continent pour réaliser une belle plus-value sur un joueur acheté 36 millions d'euros du côté de l'Atletico Madrid en 2011.

Des ventes estimées à 170 millions d'euros qui pourraient donc permettre à Guardiola de bâtir une équipe fraîche, s'appuyant notamment sur des John Stones, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Rahim Sterling, Leroy Sané, David Silva ou encore Gabriel Jesus afin de franchir un cap. Surtout, ce grand ménage pourrait également profiter à de nombreuses formations à la recherche de joueurs expérimentés car parmi cette liste d'indésirables, il y a de belles affaires à saisir. L'été promet d'être animé du côté de l'Etihad Stadium !

