Séville : Nasri pique les Anglais et traite Vardy de "tricheur" !

Exclu mardi contre Leicester (0-2) en Ligue des Champions, Samir Nasri a donné sa version des faits et accusé Jamie Vardy, à qui il a donné un léger coup de tête, d'avoir simulé. Le milieu offensif du FC Séville «pensait que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça» !

Le coup de boule de Nasri n'a pas fini de faire parler !

Samir Nasri a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs. Mardi, le milieu offensif de 29 ans a été exclu à la 74e minute du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Leicester (0-2), laissant ses coéquipiers du FC Séville à dix et dans l'incapacité de renverser la vapeur pour éviter l'élimination.

Le Français a cédé à la provocation de Jamie Vardy en lui adressant un léger coup de boule (voir l'article de mercredi). Et pourtant, pour l'ancien Marseillais, s'il y a un fautif, c'est bien l'attaquant anglais, qu'il accuse d'avoir simulé.

Nasri tacle la presse anglaise !

«Pour moi, c'est un tricheur. Si ça avait été un joueur étranger, vous, la presse anglaise, auriez été capables de le dire», a asséné auprès de Skysports le joueur prêté par Manchester City. «Ils étaient en train de gagner 2-0, joue comme un homme ! Ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais ils gagnaient. Ils devaient se contenter de jouer le match. Un joueur international n'a pas besoin de faire ça. Regardez les images. Il l'a fait et l'a bien fait.» Et Nasri d'y aller de sa pique au sujet des Britanniques.

S. Nasri - «c'est lui qui est venu mettre sa tête contre mon visage»

«Je pensais que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça. C'est lui qui est venu mettre sa tête contre mon visage», a déploré le Sévillan avant d'effectuer un semblant de mea culpa. «J'ai été surpris et j'aurais dû y penser, mais je ne suis qu'un homme. C'était juste une réaction. Il y a eu faute, il m'a poussé et m'a dit : "Qu'est-ce que tu fais ?". Après il est venu se coller à mon visage. C'est ce qui s'est passé. J'aurais aimé lui parler mais il y avait trop de caméras.»

«Je ne suis pas un tricheur et je ne l'ai jamais été. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet», a rétorqué Vardy, soutenu par son club. «Le club réfute entièrement toute allégation remettant en cause le professionnalisme et l'intégrité de Jamie ou de n'importe quel joueur de l'équipe», a affirmé un porte-parole de Leicester. Si le champion d'Angleterre a évidemment bien joué le coup en en rajoutant, Nasri ferait bien de s'en prendre avant tout à lui-même pour être tombé dans le piège tendu par l'Anglais… Quoi qu'il en soit, après cette sortie, on imagine mal le Français, désormais réduit à espérer ne pas écoper «d'une longue suspension» , retrouver l'Angleterre la saison prochaine !

