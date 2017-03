Séville : une pluie de critiques s'abat sur Nasri après son expulsion à Leicester Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 15/03/2017 à 12h20 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Expulsé suite à un accrochage avec Jamie Vardy lors de la défaite à Leicester (0-2) mardi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Samir Nasri a plombé le FC Séville. Un épisode fâcheux pour le milieu offensif, qui doit faire face à de nombreuses critiques. Nasri dans la tourmente après son expulsion à Leicester. Triple vainqueur en titre de la Ligue Europa, le FC Séville ne gagnera pas de titre continental cette saison. Et pour cause, l'actuel 3e de Liga a pris la porte en Ligue des Champions, éliminé par Leicester (0-2) mardi soir. Un triste résultat pour les Andalous, qui auraient pu revenir dans la partie et accrocher une possible prolongation si Steven N'Zonzi avait transformé son penalty à la 79e minute. Mais ce qui fait le plus débattre ces dernières heures, c'est bel et bien l'expulsion de Samir Nasri (29 ans). Nasri défendu par ses supérieurs... Déjà averti, le Français a perdu ses nerfs en donnant un léger coup de tête à Jamie Vardy, avec lequel il s'était échangé quelques mots doux quelques minutes auparavant et qui l'a accroché au préalable. Une réaction largement évitable qui lui a valu un second carton jaune, mettant ainsi ses partenaires en difficulté alors que les Foxes reculaient au fil des minutes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jorge Sampaoli, également exclu dans la foulée, a défendu le milieu offensif. «Je ne sais pas, mais j'espère qu'un joueur comme Nasri continuera à nous aider. Il nous a beaucoup apporté. Je n'ai pas vu son exclusion. J'étais loin, je ne l'ai pas vu. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup, j'espère qu'il va rester» , a assuré l'entraîneur argentin. De son côté, le président Pepe Castro s'est montré encore plus explicite. «Il s'est certes trompé, mais on l'a provoqué et il a pris un carton. Il y a eu beaucoup de décisions contre nous. Aujourd'hui (hier, ndlr), ce n'était pas notre jour, mais l'équipe a lutté» , a continué le dirigeant. ... mais détruit par les spécialistes ! S'il a été protégé par ses supérieurs, l'ancien Marseillais n'a en revanche pas été épargné par les spécialistes. Steven Gerrard et Rio Ferdinand, désormais consultants pour BT Sport, ont chacun glissé un gros tacle à l'ex-international tricolore pour son comportement. «C'est stupide, d'un niveau amateur pour un joueur de cette expérience» , a commenté la légende des Reds, rejointe par celle des Red Devils. «Son expulsion a aidé Séville. Il jouait à un rythme lent, il ralentissait tout.» De son côté, Daniel Riolo a été plus véhément, rappelant que Nasri n'en était pas à son coup d'essai. «Avec Nasri, tôt ou tard, tu te fais planter. Tôt ou tard. Tout son passé le dit. Marseille, la façon dont il se barre de Marseille, Arsenal, la façon dont ça se commence et ça se termine, City, où c'est un quidam, à part un peu au début, puisque ça commence toujours bien ses histoires. L'équipe de France…, s'est emporté l'éditorialiste sur les ondes de RMC. Au moment le plus important. (…) Le coup de couteau, c'est qui qui te le plante ? Nasri, qui fait un match de merde et qui en plus te prend un carton rouge, en faisant en sorte que ton équipe termine de façon grotesque.» Nasri n'a pas fini d'avoir les oreilles qui sifflent... Partagez-vous l'avis des spécialistes concernant Nasri ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





