Ligue des Champions : la presse anglaise démonte le "novice" Guardiola et se régale devant Monaco... Romain Lantheaume - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 16/03/2017 à 10h05

Considéré comme le principal responsable du naufrage de Manchester City, éliminé par l'AS Monaco dès les 8es de finale de la Ligue des Champions mercredi (5-3, 1-3), le coach Pep Guardiola n'est pas épargné par la presse anglaise ce jeudi. Mais la belle performance de l'ASM est également mise en valeur outre-Manche. Guardiola cible numéro un de la presse anglaise. En attirant l'entraîneur Pep Guardiola l'été dernier, Manchester City pensait avoir opté pour l'assurance tous risques. En sept participations à la Ligue des Champions, l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich avait en effet toujours atteint au minimum les demi-finales de la compétition. Mais toutes les séries ont une fin et les Skyblues, et leur prestigieux manager, l'ont appris à leurs dépens mercredi. Après sa défaite 3-5 à l'aller, l'AS Monaco a renversé les Citizens 3-1 pour leur infliger une élimination précoce dès les 8es de finale ! Malgré la première période de feu du club princier, ce cuisant revers est avant tout perçu comme l'échec de Guardiola, égratigné ce jeudi en une de la presse britannique. Guardiola technicien «novice» ! «L'agonie pour Pep», titre le Daily Telegraph avec une photo évocatrice. Même registre pour le tabloïd The Sun qui s'attarde sur les «grincements» du manager. «Les flops de Guardiola font fiasco à Monte Carlo», poursuit la publication. Les médias anglais restent interloqués par les choix tactiques du technicien espagnol. Malgré les deux buts d'avance, celui-ci avait en effet décidé de rester fidèle à sa philosophie en alignant une équipe offensive avec Fernandinho comme seul milieu récupérateur et en privilégiant Kevin De Bruyne à Yaya Touré. «L'expérimenté Guardiola a semblé tel un coach novice en défendant plus samedi en Premier League qu'en Ligue des Champions», tacle The Mirror. Voilà qui fait mal pour un technicien qui fêtait à l'occasion son 100e match européen. «Quel dommage qu'une telle étape soit marquée par une défaite cuisante», souligne le Daily Mail. «Monaco représente exactement ce que City espérait en nommant Guardiola» Mais la presse britannique n'en oublie pas pour autant le coup de maître réalisé par les joueurs du Rocher. Doté d'une très belle cote outre-Manche et auteur du but de la qualification, Tiémoué Bakayoko fait l'objet d'une attention toute particulière et a souvent droit à sa place dans les titres. Plus globalement, c'est le collectif mis en place par Leonardo Jardim qui est salué par la presse anglaise. «Ils ont été exceptionnels en première période et quand ils ont semblé épuisé en seconde, ils ont défendu avec une plus grande détermination que City», note le Daily Mail. «Monaco est l'une des jeunes équipes les plus emballantes en Europe», ajoute le sérieux The Guardian. Le mot de la fin enfin pour The Mirror qui avance une conclusion pour le moins douloureuse pour les fans des Skyblues : «Ils sont sans doute l'équipe la plus plaisante à regarder en Europe et représentent exactement ce que City espérait en nommant Guardiola l'été dernier» … Ça fait mal pour Guardiola... Le "flop" Guardiola Partagez-vous l'analyse de la presse anglaise ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





