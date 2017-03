OM : la mise au point de Mandanda !

En difficulté du côté de Crystal Palace, Steve Mandanda est annoncé depuis de nombreuses semaines sur le chemin du retour à Marseille. Alors qu'un protocole d'accord a été annoncé entre les différentes parties, le gardien a sèchement réfuté cette rumeur.

Mandanda ne discute pas encore avec l'OM

Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle : Steve Mandanda (31 ans) pourrait faire son retour du côté de l'Olympique de Marseille. Parti à Crystal Palace l'été dernier, le gardien ne parvient pas à s'imposer en Angleterre, où il est barré par Wayne Hennessey.

Du coup, un possible come-back au sein du club phocéen, où il est considéré comme une véritable légende, semble possible, d'autant plus que le 5e de Ligue 1 recherche activement un élément de qualité à ce poste.

Pas d'accord entre Mandanda et l'OM

Alors que Foot Mercato annonçait mardi soir un protocole d'accord entre l'OM et Mandanda, ce dernier vient de démentir assez sèchement les informations de nos confrères. «Comme vous le savez je prends rarement la parole dans les médias, mais je vous avoue que je suis surpris par ce que j'ai pu lire hier sur Foot Mercato. En effet, ce dernier a révélé qu'un protocole d'accord avait été conclu entre l'Olympique de Marseille et moi-même pour un retour cet été» , a relayé le Français sur Facebook.

«Je suis étonné de voir que Foot Mercato connaît mieux mon avenir que moi. Comme je l'ai déjà évoqué il y a quelques semaines : malgré mon attachement à l'Olympique de Marseille, il n'y a à l'heure actuelle aucun contact entre les dirigeants et moi» , a assuré l'ancien Phocéen, qui éteint pour le moment la possibilité d'un retour au Vélodrome.

Mandanda fidèle à Crystal Palace

Malgré son temps de jeu très faible, avec seulement 10 matchs disputés toutes compétitions confondues, Mandanda entend bien s'imposer chez les Eagles. «Ce qui m'importe aujourd'hui c'est mon présent et il est à Crystal Palace. Je me focalise sur mon club et notre maintien en Premier League. Ma seule préoccupation sont les efforts que mes coéquipiers et moi-même devons fournir pour atteindre nos objectifs» , a précisé le natif de Kinshasa. Une réponse aussi claire que limpide de Mandanda, qui va néamoins devoir se poser des questions sur son avenir s'il ne gagne pas une place de titulaire chez le 17e du championnat anglais.

Que pensez-vous du démenti de Mandanda concernant un accord avec l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...