Monaco - Man City : compos probables, statistiques, annonces des coachs... Ça sent encore le match fou ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 15/03/2017 à 09h05

Après un 8e de finale aller de Ligue des Champions énorme (5-3), le retour entre Monaco et Manchester City pourrait bien proposer un spectacle similaire. Monégasques et Skyblues ont annoncé leur intention de prendre des risques dans cette rencontre entre deux équipes en forme et offensives. Grosse bataille attendue entre Monégasques et Citizens Le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Monaco et Manchester City avait proposé un spectacle génial conclu sur le score de 5-3 en faveur des Anglais. Ce mercredi soir (20h45), les deux équipes se retrouvent au stade Louis-II pour la manche retour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle devrait être au rendez-vous cette fois encore. Jardim et Guardiola annoncent des buts Présent en conférence de presse mardi, Leonardo Jardim a annoncé beaucoup de buts. «Vu la qualité collective et individuelle de City, nous devrons sans doute marquer trois buts. Car les deux équipes vont attaquer. Il y aura beaucoup d'espaces et de phase de transition et donc on peut s'attendre à beaucoup de buts» , a expliqué l'entraîneur de l'AS Monaco, qui doit s'imposer par deux buts d'écart sans en encaisser plus de trois. De son côté, Josep Guardiola a également prévu des buts puisque l'Espagnol ne compte pas défendre son résultat du match aller. «Après avoir vu les derniers matchs de Monaco, je confirme qu'il faudra marquer pour passer. Ce serait une grosse erreur de penser à ce qu'on a fait et d'oublier ce qui nous reste à faire. Monaco est une équipe de top niveau, la meilleure attaque d'Europe. Je suis impressionné par cette équipe. Je veux voir une équipe qui veut gagner dès la première minute» , a annoncé le coach des Skyblues. Deux équipes en forme et offensives Autant dire que ce match risque d'être riche en occasions entre deux équipes en grande forme puisque les Monégasques affichent un indice MF de 86/100, tandis que les Mancuniens sont légèrement devant avec 88/100. Depuis le match aller, l'ASM n'a connu que des victoires, contre Guingamp (2-1), Marseille (4-3 ap), Nantes (4-0) et Bordeaux (2-1). De son côté, City a décroché trois succès face à Huddersfield (5-1), Sunderland (2-0), Middlesbrough (2-0), et concédé le nul contre Stoke City (0-0). Avec 2,67 buts marqués en moyenne par match toutes compétitions confondues, Monaco est la troisième attaque la plus prolifique d'Europe, derrière le FC Barcelone (2,87 b/m) et le Real Madrid (2,84 b/m). Manchester City se classe au 9e rang de ce classement avec une moyenne de 2,16 buts inscrits par rencontre. Avec 1,05 but encaissé par match, les Citizens font légèrement mieux que les Monégasques, qui en prennent 1,11 par rencontre. La défense n'est pas le point fort de ces deux formations, respectivement 17e et 25e au classement européen. Falcao devrait débuter, pas De Bruyne Pour tenter de renverser Manchester City, Monaco devrait débuter en 4-4-2 avec le duo Radamel Falcao-Kylian Mbappé en pointe, comme à l'aller. Annoncé incertain, le Colombien devrait bien être présent sur la pelouse au coup d'envoi. Pour le reste, c'est du classique pour l'ASM avec Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho et Tiémoué Bakayoko formant la ligne de quatre au milieu. Seul Kamil Glik sera absent en défense pour cause de suspension. Andrea Raggi, déjà titulaire à la place de Jemerson à l'aller, remplacera le Polonais. Du côté de City, Guardiola pourrait laisser Kevin De Bruyne sur le banc, préférant Fernandinho et Yaya Touré au milieu de terrain avec David Silva. La presse anglaise évoque cependant un autre scénario possible avec la non titularisation de Sergio Agüero, auteur d'un doublé à l'aller, pour un système sans vrai numéro 9 avec le Belge devant. Pour le reste, pas de grands changements attendus par rapport à l'aller, hormis la titularisation d'Aleksandar Kolarov au poste de latéral gauche à la place de Fernandinho. Les équipes probables : Monaco : Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - B. Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Mbappé. Manchester City : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - Touré, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Agüero, Sané. Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





