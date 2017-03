La Juve était trop forte... - Débrief et NOTES des joueurs (Juve 1-0 Porto)

Sans forcer son talent, la Juventus Turin a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto ce mardi soir. En supériorité numérique juste avant la mi-temps, les Bianconeri l'ont logiquement emporté 1-0 à domicile.

Alves et Dybala prennent la pose après le but de la Juve

Déjà dominatrice à l'aller avec un succès 2-0 au Portugal, la Juventus Turin a encore été supérieure au FC Porto ce mardi en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions avec un succès logique sur sa pelouse (1-0). La Vieille Dame n'a jamais tremblé face à un adversaire assommé juste avant la pause.

Avec leur avantage plutôt confortable acquis à l'aller, les Turinois n'ont pas eu besoin de se jeter à l'attaque durant les 45 premières minutes et évoluaient assez tranquillement sur leur pelouse en se procurant plusieurs occasions. Mais Dybala manquait le cadre sur ses tentatives et la tête de Mandzukic était captée par Casillas.

Porto encore réduit à dix...

De son côté, Porto, après quinze premières minutes intéressantes, ne parvenait pas à bouger une défense italienne solide et rarement inquiétée. Et comme au match aller, les Dragons étaient réduits à dix. Pereira recevait un carton rouge direct pour un main sur sa ligne. Et Dybala accentuait un peu plus l'écart dans cette double confrontation en inscrivant le penalty (1-0, 41e).

Ce scénario juste avant la mi-temps éteignait les derniers espoirs du FC Porto, même si Soares avait l'occasion de sauver l'honneur dans un duel avec Buffon, mais il manquait le cadre sur sa tentative... La Juve gérait tranquillement son avantage durant toute la seconde période, même si Porto s'offrait quelques timides actions, sans réellement faire trembler Buffon ce soir.

La note du match : 5/10

Dans une ambiance assez décevante, notamment à cause d'une manifestation des ultras de la Juve contre leur club, on n'a pas vécu une rencontre très emballante. La Juve a parfaitement maîtrisé l'avantage du match aller puis le but et l'expulsion n'ont laissé aucune chance à Porto qui n'a jamais montré le visage d'une équipe capable de renverser son adversaire.

Le but :

- Sur un corner repris de la tête par Mandzukic, Casillas détourne le cuir mais Higuain surgit sur la gauche du but et arme une frappe repoussée du bras par Pereira qui s'était jeté sur sa ligne. L'arbitre désigne le point de penalty et Dybala prend Casillas à contre-pied en tirant au ras du poteau droit (1-0, 41e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Paulo Dybala (7,5/10)

Techniquement très adroit et rusé dans ses déplacements, l'Argentin a posé beaucoup de problèmes à la défense portugaise. S'il n'a pas cadré ses deux premières tentatives et manque de peu le ballon devant le but sur un centre d'Higuain, il n'a pas tremblé sur son penalty pour prendre Casillas à contre-pied. En seconde période, il a continué à faire les efforts dans le pressing pour gêner la relance. Une grosse débauche d'énergie ! Remplacé à la 78e par Tomas Rincon (non noté).

JUVENTUS TURIN :

Gianluigi Buffon (6) : le gardien italien n'a pas eu grand-chose à faire au cours de la soirée. Il a réalisé les interventions nécessaires sur les tentatives lointaines portugaises et remporte son duel face à Soares.

Dani Alves (6,5) : plutôt en difficulté face à Brahimi en début de match, l'ancien Barcelonais a repris le dessus au fil des minutes pour bien verrouiller son couloir droit. Rassuré, il a ensuite multiplié les bonnes montées pour délivrer plusieurs très bons centres.

Alex Sandro (6) : positionné très haut, le latéral gauche n'a jamais été réellement inquiété défensivement et il a bien combiné avec Mandzukic puis Pjaca. Un match sérieux, même si on l'a connu plus entreprenant offensivement. Il n'a pas forcé son talent.

Leonardo Bonucci (7) : le patron de la défense turinoise a fait le job. Solide et pas inquiété dans cette rencontre, il a également brillé dans la relance avec des passes lumineuses pour transpercer les lignes et trouver ses partenaires offensifs.

Medhi Benatia (6,5) : un match très sérieux de la part de l'international marocain qui a parfaitement contenu les attaquants adverses. Légèrement touché à une cuisse, il doit sortir à l'heure de jeu. Remplacé à la 60e par Andrea Barzagli (non noté).

Sami Khedira (7) : l'Allemand est toujours aussi précieux dans l'entrejeu avec une belle activité à la récupération et une projection vers l'avant toujours interessante pour apporter du soutien offensif dans la surface adverse.

Claudio Marchisio (6,5) : le milieu italien a joué juste et simple. Un match sobre et sérieux sans fioriture.

Juan Cuadrado (4,5) : à l'image d'Alves, il a connu un début de match compliqué sur le côté droit avec des interventions approximatives et du déchet dans ses transmissions. S'il a été un peu mieux dans le dernier quart d'heure de la première période, avec notamment un bon centre pour Mandzukic, il n'est pas revenu sur le terrain après la pause. Remplacé à la 46e par Marko Pjaca (6), beaucoup plus inspiré et auteur de jolis gestes dans la surface adverse.

Gonzalo Higuaín (6) : le buteur argentin n'a pas trouvé le chemin des filets mais il a pesé dans la surface avec quelques beaux mouvements. Il n'est pas loin d'offrir une passe décisive à Dybala et son tir provoque le penalty.

Mario Mandzukic (7) : précieux dans son jeu dos au but et ses déviations, notamment de la tête, le Croate rend une belle copie. Il a été dangereux dans la surface adverse avec une bonne tête captée par Casillas, puis une autre qui amène le penalty. Les Dragons n'ont jamais réellement réussi à s'imposer dans les duels face à lui. Il n'a également pas ménagé ses efforts pour bloquer la première relance.

Paulo Dybala (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

FC PORTO :

Iker Casillas (5,5) : pour son 164e match en C1, le gardien espagnol doit s'incliner malgré une bonne partie. S'il ne peut pas grand-chose sur le penalty, il est vigilant pour éviter le but contre son camp de Danilo avec un superbe arrêt sur sa ligne.

Pereira (4) : en difficulté face à Mandzukic et Alex Sandro en première période, il laisse ses partenaires à dix en repoussant un tir d'Higuain du bras sur sa ligne.

Miguel Layún (5) : il a pris le dessus sur Cuadrado en début de match et n'a pas hésité à se projeter offensivement pour soutenir Brahimi. Mais on l'a moins vu devant une fois son équipe réduite à dix avec plus de travail défensif à effectuer.

Felipe Monteiro (6) : un bon match de sa part puisqu'il a très souvent réalisé des interventions précieuses dans sa surface pour annihiler des offensives turinoises.

Ivan Marcano (5,5) : un peu moins inspiré que son compère de l'axe puisqu'il a notamment eu beaucoup de difficulté à gérer Higuain. Mais il réalise tout de même un match sérieux.

Danilo Pereira (5) : s'il est tout proche de marquer contre son camp sur une tête plongeante, le milieu défensif a réalisé une partie intéressante. Précieux à la récupération, il a également fait admirer sa technique pour orienter le jeu ou s'offrir quelques belles remontées balle au pied.

Óliver Torres (3) : très peu d'influence dans l'entrejeu, où il a rarement pesé dans la construction et la récupération. Remplacé à la 70e par Otavio (non noté).

Andre (4) : très peu en vue en première période, il a mis un peu plus d'impact et d'agressivité durant le second acte. Mais c'était insuffisant pour perturber les milieux turinois. Il n'a pas hésité à prendre sa chance sur quelques tentatives lointaines. Sans succès.

Soares (4) : beaucoup de puissance dégagée et du culot, mais il a finalement rarement réussi à inquiéter Buffon en première période, hormis sur un tir depuis l'extérieur de la surface capté par l'Italien. Après la pause, il loupe une grosse occasion sur un duel avec le portier de la Juve.

André Silva (3) : match compliqué pour la pépite portugaise qui n'a globalement jamais réussi à prendre le dessus sur les défenseurs turinois. Remplacé à la 46e par Willy Boly (5), qui a fait le boulot en défense.

Yacine Brahimi (5) : l'ailier algérien est bien entré dans son match avec une belle influence dans le jeu de son équipe et une technique toujours précieuse pour conserver le ballon et faire des différences. Il a baissé le pied ensuite et il a beaucoup couru après le ballon en seconde période. Remplacé à la 67e par Diogo Jota (non noté).

Pereira repousse le ballon du bras sur sa ligne...

...et prend un carton rouge

Dybala transforme le penalty (1-0, 41e)

Le buteur fêté par ses coéquipiers