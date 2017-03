OM : un retour de Mandanda bien engagé ?

La rumeur d'un retour de Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille ne cesse de prendre de l'ampleur ces dernières semaines. Les deux parties auraient d'ailleurs entamé des discussions et l'OM a fait une proposition au gardien de Crystal Palace.

Mandanda n'a joué que 10 matchs avec Crystal Palace

«Je pense d'ailleurs qu'il est important d'avoir de grands joueurs français qui jouent pour Marseille.» En février, Frank McCourt annonçait son intention de continuer à recruter des joueurs français pour renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille, après avoir fait venir notamment Dimitri Payet et Patrice Evra cet hiver. Steve Mandanda (31 ans) sera-t-il le prochain ?

Un protocole d'accord ?

Il y a quelques mois, L'Equipe avait évoqué une rencontre entre le gardien de Crystal Palace et le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta. Plus récemment, l'international français avait publiquement ouvert la porte à un retour. «Tout le monde connaît l'attachement que j'ai pour Marseille, tout simplement. S'il y avait discussion, pourquoi pas, vraiment !» , avait-il indiqué. Depuis, les deux parties semblent avoir entamé de véritables discussions.

Selon les informations de Foot Mercato, l'OM et Mandanda ont conclu un protocole d'accord pour un retour dans la cité phocéenne l'été prochain. Les dirigeants marseillais proposeraient au portier international français un contrat de trois ans, plus une année en option, avec une future reconversion dans l'organigramme. Si le joueur semble donc séduit, Marseille devra encore s'entendre avec Crystal Palace puisque le contrat du natif de Kinshasa court jusqu'en juin 2019.

Moins cher que Rui Patricio

Les Eagles ne devraient pas se montrer trop gourmands pour un joueur qui ne possédera plus qu'un an de contrat en juin prochain et qui n'a disputé que 10 matchs cette saison à cause d'une grave blessure en novembre. Mandanda est actuellement évalué à 10 millions d'euros par Transfermarkt.

Si l'OM pourrait donc à nouveau faire du neuf avec du vieux, le retour d'un gardien du niveau de Mandanda serait tout de même une belle opportunité. Surtout, cette piste paraît moins coûteuse que celle menant à Rui Patricio. Le Sporting Portugal réclame 20 millions d'euros pour lâcher son champion d'Europe 2016. Plutôt cher pour un gardien de 29 ans.

