Transfert : le PSG peut-il encore retenir Verratti ?

Pour convaincre Marco Verratti de rester, Nasser Al-Khelaïfi lui a promis du changement cet été et l'arrivée de nouveaux joueurs pour décrocher, enfin, cette fameuse Ligue des Champions. Mais après la déroute barcelonaise, on peut se demander s'il n'est pas déjà trop tard pour le milieu de terrain parisien, que toute l'Europe s'arrache.

Al-Khelaïfi parviendra-t-il à convaincre Verratti de rester ?

Il a terminé le 8e de finale retour de Ligue des Champions mercredi dernier en larmes. Après la victoire 4-0 à l'aller, Marco Verratti, comme tous ses partenaires, se voyait bien franchir l'obstacle barcelonais et se hisser en quart de finale de la C1. A ce moment-là, le Paris Saint-Germain se serait hissé parmi les favoris pour décrocher la coupe aux grandes oreilles. Le rêve de beaucoup, mais un vrai objectif pour le milieu de terrain italien.

En larmes, Verratti était effondré après ce scénario incroyable. Peut-être avait-il pris conscience aussi qu'il ne remporterait jamais cette Ligue des Champions avec le PSG. Du côté parisien, on sait la menace d'un départ bien réelle. Le président Nasser Al-Khelaïfi a ainsi très peu de temps après la débâcle promis à son joyau du changement cet été et l'arrivée de nouveaux joueurs pour toujours se battre et espérer décrocher cette fameuse Ligue des Champions.

Le Barça a déjà entamé l'opération séduction

Mais on peut se demander aussi si Verratti, bien que sous contrat jusqu'en 2021, ne va pas estimer que le moment est venu pour lui de tourner la page parisienne pour aller frapper à la porte d'un (autre) grand club européen plus à même de l'amener à atteindre son rêve. Car l'Italien a aujourd'hui toute l'Europe à ses pieds.

La Juventus Turin, l'Inter Milan, Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid : tous veulent s'offrir l'international transalpin cet été. Et pour le journal catalan El Mundo Deportivo, le Barça, prêt à offrir 80 millions d'euros au PSG, aurait aujourd'hui une petite longueur d'avance sur la concurrence.

Déjà cinq ans qu'on lui promet la Ligue des Champions

Il faut dire que les Blaugrana ont entamé l'opération séduction depuis quelques semaines. Il y a huit jours, Xavi lui-même, véritable légende catalane, faisait part de son admiration pour Verratti, n'hésitant pas à dire que l'Italien était le seul joueur aujourd'hui capable d'améliorer encore le Barça.

Du côté parisien, on ne veut évidemment pas entendre parler d'un départ. Mais si Verratti décide finalement de tourner la page, le PSG devra bien se faire une raison. Le tout est de savoir si le club de la capitale n'a pas perdu plus qu'un ticket pour les quarts de finale de la C1 au Camp Nou la semaine dernière. Car cela fait déjà cinq ans qu'on promet la Ligue des Champions à l'Italien. Et le dernier carré n'a jamais encore été atteint...

