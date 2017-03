Chelsea : meilleur milieu du monde, meilleur milieu de tous les temps... L'Angleterre est folle de Kanté ! Romain Lantheaume - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 14/03/2017 à 10h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A nouveau énorme lundi contre Manchester United (1-0), N'Golo Kanté a inscrit le seul but du match et qualifié Chelsea pour les demi-finales de la FA Cup. Une fois de plus, le milieu de terrain français a fait sensation. L'Angleterre est aujourd'hui folle de l'international tricolore. Conte sous le charme de Kanté, et loin d'être le seul ! «Il est meilleur que moi. Je pense que j'étais plus fort pour marquer des buts mais dans tous les autres domaines, il n'y a pas photo. Il est plus fort que moi.» Ce week-end, l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, chambrait gentiment N'Golo Kanté (25 ans). Mais le technicien transalpin ne s'attendait sans doute pas à ce que son milieu de terrain le prenne au mot aussi vite ! En effet, lundi soir, le Tricolore a pris ses responsabilités et qualifié le club londonien pour les demi-finales de la FA Cup en marquant le seul but du quart de finale contre Manchester United (1-0). D'une belle frappe à ras de terre de l'extérieur de la surface, l'ancien Caennais est parvenu après la pause à tromper la vigilance d'un David De Gea jusqu'alors impérial. Un but venu récompenser une belle prestation. Kanté aime faire mal à MU ! Comme à son habitude, Kanté a arpenté l'entrejeu, contenant bien son compatriote Paul Pogba sur qui il était au marquage, tout en apportant sa contribution aux offensives, en se projetant bien vers l'avant. Et avec MU, l'international français tient visiblement sa victime préférée ! Le 23 octobre dernier, il avait déjà inscrit son premier et jusqu'alors unique but de la saison face aux Red Devils lors de l'humiliation infligée en championnat (4-0). G. Cahill – «il a été fantastique» «Je suis content de marquer encore. Je suis heureux de cette belle victoire pour les fans. C'est un plaisir de se qualifier pour le prochain tour», a savouré le héros du soir au micro de la BBC après la rencontre. Comme souvent cette saison, Kanté, qualifié de "meilleur milieu de terrain du monde" par Frank Lampard après cette nouvelle partition, a encore reçu les éloges de la presse et de ses coéquipiers. «Bon sang, si N'Golo Kanté se met à marquer comme ça, il deviendra le meilleur milieu de terrain de tous les temps», a lui twitté Gary Lineker. «Il a été fantastique. Vous avez vu ce qu'il a fait la saison passée. Il est venu ici et il a encore frappé», s'est enflammé le défenseur central Gary Cahill. «Il est tellement humble hors du terrain et travaille dur. C'est un ajout formidable à l'équipe et il nous fait gagner aujourd'hui avec ce but, ce qui est grand.» Grand, comme ce qu'est en train d'accomplir le natif de Paris cette saison. Rouage essentiel du rouleau-compresseur Chelsea qui fonce vers le titre en Premier League, Kanté est bien parti pour conserver la couronne décrochée avec Leicester la saison passée. Et un nouveau but contre Tottenham en demi-finale de la FA Cup dans un mois pourrait bien offrir aux Blues une possibilité de doublé ! Que pensez-vous de la saison de Kanté ? Estimez-vous qu'il a le potentiel pour améliorer ses stats offensives ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS