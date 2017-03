Transfert : et si Aurier n'avait plus la tête au PSG ?

L'entrée en jeu de Serge Aurier dimanche à Lorient a fait beaucoup jaser. Si son manque de professionnalisme a encore été souligné, elle pourrait en réalité être le révélateur d'une sérieuse perte de motivation chez l'Ivoirien. Relégué sur le banc, le défenseur parisien pourrait déjà avoir la tête ailleurs.

La motivation de Serge Aurier à Lorient ne sautait pas aux yeux...

Dimanche à Lorient (2-1), Serge Aurier (24 ans) s'est tristement distingué en mettant 8 minutes à se préparer pour entrer en jeu alors que son coéquipier Thomas Meunier était blessé. Qu'elle soit volontaire ou non, l'attitude peu professionnelle du défenseur parisien fait évidemment beaucoup jaser.

Si le PSG n'a pas l'intention de sanctionner son joueur, son directeur du football, Patrick Kluivert, va tout de même avoir une petite explication avec l'Ivoirien. «Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais parler avec Serge. Normalement, tout le monde doit être prêt si l'entraîneur a besoin d'un joueur» , rappelle ainsi le dirigeant parisien dans les colonnes de L'Equipe.

La direction parisienne plus opposée à un départ ?

En réalité, cette attitude désinvolte serait le révélateur d'une sérieuse perte de motivation, lui qui a vu Thomas Meunier s'installer comme le numéro un dans le couloir droit de la défense parisienne durant la Coupe d'Afrique des Nations. Devenu remplaçant, Aurier vivrait très mal la situation et n'aurait déjà plus la tête au PSG, lui qui avait vu le FC Barcelone et le Milan AC venir aux renseignements en janvier dernier.

«On a un joueur qui vient de vivre les deux matchs les plus importants de la saison sur le banc et on s'étonne qu'il ait une motivation limitée au moment d'entrer en jeu à la 75e minute chez la lanterne rouge ?» , fait remarquer un proche du vestiaire parisien, toujours dans L'Equipe. Bien que sous contrat jusqu'en 2019, l'aventure parisienne d'Aurier touche peut-être à sa fin. Si auparavant on lui pardonnait beaucoup de choses étant donné qu'il était indiscutable à son poste, désormais avec Meunier, la direction parisienne pourrait se dire qu'un transfert, qui rapportera pas mal d'argent, ne serait peut-être pas une mauvaise chose pour le club.

