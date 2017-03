Dortmund : quel avenir pour Aubameyang ?

Malgré son statut de buteur vedette du club, son comportement en agace plus d'un en interne. Pour cette raison, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien quitter le Borussia Dortmund cet été. Du côté du BvB, on laisse entendre que la décision finale reviendra à l'attaquant gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang, stop ou encore à Dortmund ?

Meilleur buteur de la Bundesliga avec 21 buts inscrits en 21 rencontres, troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 7 réalisations là aussi en autant de matchs, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) cartonne cette saison encore à Dortmund, comme il le fait depuis son arrivée au club en 2013. Mais en dépit de son statut de buteur vedette de l'équipe, le Gabonais pourrait quitter le Borussia cet été.

Si un club y met le prix, on parle d'un indemnité de transfert tournant autour des 80 millions d'euros (Saint-Etienne l'avait cédé pour 13 millions, hors bonus, en 2013), le BvB ne le retiendra pas. Car malgré son importance énorme au sein de l'effectif des jaune et noir, son comportement parfois limite agace aussi en interne.

Encore recadré en début de semaine

En novembre dernier, l'ancien Lillois avait ainsi été privé d'un match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal pour s'être rendu à Milan quelques jours plus tôt sans autorisation. En début de semaine, l'ex-Monégasque s'était encore fait recadrer pour une nouvelle coupe de cheveux laissant apparaître le logo de son équipementier personnel, la virgule de Nike, alors que c'est Puma qui équipe le Borussia. Et ça en Allemagne, où on ne plaisante pas avec la discipline, ça ne passe pas vraiment. Sans oublier ses multiples déclarations d'amour à l'égard du Real Madrid.

Pour toutes ces raisons, Aubameyang ne sera pas retenu cet été si Dortmund y trouve son compte financièrement. Mais publiquement, le BvB affirme toujours compter sur son attaquant même si on reconnaît qu'un bon de sortie lui sera accordé s'il émet clairement le souhait de quitter l'Allemagne durant l'intersaison.

Guardiola en a fait une priorité

"Depuis le premier jour où il nous a rejoint, je n'ai jamais eu le sentiment qu'Aubameyang pouvait nous quitter. Je pense qu'il sent qu'une grande équipe se construit ici. Je vois comment il se comporte avec les joueurs comme Dembélé, Reus, Pulisic, et tous les autres d'ailleurs. Voilà pourquoi je ne pense pas à son départ, a ainsi confié le directeur général du club allemand, Hans-Joachim Watzke, à Bild. Après, si Aubame éprouve le désir de partir, eh bien nous prendrons place autour d'une table et nous en discuterons. Mais encore une fois, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas."

Outre le PSG et le Milan AC, le Gabonais intéresserait très fortement Manchester City. A en croire la presse anglaise, Aubameyang serait ainsi la priorité de Pep Guardiola en cas de départ de Sergio Agüero. De son côté, le Borussia pourrait miser sur le Lyonnais Alexandre Lacazette pour remplacer l'ancien Stéphanois à la pointe de l'attaque.

