West Ham : Payet vide son sac et égratigne ses anciens dirigeants !

Transféré de West Ham à l'Olympique de Marseille en janvier au terme d'un long bras de fer, l'ailier Dimitri Payet explique que la situation sportive des Hammers et l'attitude des dirigeants lui avaient fait atteindre le point de non-retour à Londres.

Pour Payet, il était temps que l'aventure à West Ham se termine.

Le feuilleton a pris fin le 30 janvier dernier. Au terme de plusieurs semaines de conflit, Dimitri Payet a remporté son bras de fer et West Ham l'a cédé pour 29,3 millions d'euros à son ancien club, l'Olympique de Marseille.

Si la perspective de retrouver la Canebière, notamment pour des raisons familiales, a bien sûr guidé le choix de l'ailier de 29 ans, ce dernier a révélé ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe que sa situation chez les Hammers, alors englués dans le bas du classement de la Premier League, était de toute façon devenue intenable.

«Je risquais de régresser»

«Je n'avais plus envie de jouer les derniers rôles en Premier League. Notre façon d'aborder les matchs, le système défensif mis en place, ne me plaisaient pas. Avec un 5-4-1 devant notre surface je pouvais avoir toutes les libertés du monde, c'était compliqué de m'exprimer. On peut dire que je m'embêtais, oui. Je traversais les matchs sans prendre de plaisir», a taclé l'international français. «Avec West Ham à la maison contre Hull (17 décembre), on gagne 1-0 et les adversaires tapent quatre fois les montants. Dans le vestiaire tout le monde était content, alors que l'homme du match, ce jour-là, avait été le poteau. Je me suis dit que je n'aurais plus de marge de progression. Au contraire, je risquais de régresser. Il fallait un autre challenge.»

«J'aurais pu aller au bras de fer dès l'été»

Et l'idée de quitter le club londonien en allant si nécessaire au clash n'est pas nouvelle pour le Réunionnais. Elle se trouvait déjà dans un coin de sa tête depuis l'été dernier et le retour de l'Euro 2016, compétition où le Phocéen a flambé lors du premier tour, encourageant les dirigeants anglais à demander une somme faramineuse pour leur star, qui sortait d'une première saison très réussie outre-Manche.

«Quand on annonce vouloir 100 millions d'euros... S'il y avait des clubs intéressés, les négociations n'ont pas dû aller bien loin. C'est à cause de ça aussi que j'en veux aux dirigeants de West Ham. J'aurais pu aller au bras de fer déjà l'été dernier. Le mois d'août a été mal géré», a regretté l'ancien Lillois. Auteur de 3 buts depuis son retour, le Marseillais a désormais tourné la page et retrouve progressivement la joie de jouer en même temps qu'une forme optimale à l'OM.

