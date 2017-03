Ligue des Champions : comme à l'aller, le PSG devra éteindre la MSN du Barça Damien Da Silva - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 08/03/2017 à 14h49 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lors de la démonstration du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0) à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, la défense des Parisiens avait complétement surclassé l'attaque des Blaugrana. Pour s'assurer une manche retour tranquille, le club de la capitale doit encore éteindre la MSN. La MSN va-t-elle jouer un mauvais tour au PSG ? Au match aller, on promettait l'enfer au Paris Saint-Germain face au FC Barcelone à cause du fameux trio formé par Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. Pourtant, malgré l'absence de Thiago Silva, la défense du club de la capitale a été extrêmement solide en éteignant totalement la MSN pour permettre une belle victoire (4-0). Avant la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions ce mercredi, ces trois joueurs représenteront encore un énorme danger pour le PSG dans le 3-4-3 très offensif de l'entraîneur catalan Luis Enrique. Avec 76 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, cette MSN aura forcément un grand rôle à jouer dans une éventuelle remontada du Barça. Attention à la menace MSN... Lors du match aller au Parc des Princes, ce trio avait été particulièrement bien bloqué par les défenseurs parisiens. Si Neymar avait été présent en début de partie, le Brésilien avait été ensuite dominé par Thomas Meunier alors que ses deux partenaires offensifs n'avaient jamais réussi à se distinguer face à la charnière Marquinhos - Presnel Kimpembe. Mais avec 9 buts sur les 4 derniers matchs, ce trio a retrouvé de la confiance et il faudra surtout surveiller Messi, capable de faire basculer une rencontre à lui tout seul. «Sans Lionel Messi, le FC Barcelone n'aurait aucune chance de faire la remontada contre le PSG. Il est le seul à être capable de faire la différence, il peut marquer des buts tout seul, en plus, il aime tout gagner. (...) Je suis sûr que si Lionel Messi se montre, les trois attaquants vont apparaître», a estimé Ludovic Giuly pour la radio Cadena Ser. L'objectif ? Couper ce trio du ballon Face à un tel trio, le capitaine du PSG, Thiago Silva, avait ironisé avant le premier affrontement entre les deux équipes en expliquant qu'il fallait prier pour les arrêter. De son côté, l'entraîneur Unai Emery a trouvé un autre moyen : les couper du ballon. Cette mission, réussie le 14 février dernier, sera l'une des clés de cette partie. Avec cet objectif en tête, le technicien ibérique devrait ainsi mettre en place un bloc placé vers le milieu avec des lignes resserrées afin de briser la connexion entre Andrès Iniesta, Ivan Rakitic, Sergio Busquets et la MSN. Pour s'offrir un match retour «tranquille», il faudra empêcher ce trio de se mettre en action. Plus facile à dire qu'à faire... Que pensez-vous de la MSN ? Peut-elle renverser ce 8e de finale de la Ligue des Champions ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





