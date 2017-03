Arsenal : la presse britannique massacre Wenger et Sanchez après le fiasco face au Bayern !

Humilié par le Bayern Munich (1-5, 1-5) lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, Arsenal a subi une des pires soirées européennes de son histoire mardi. Au coeur de l'actualité ces derniers jours, Arsène Wenger et Alexis Sanchez ont été littéralement lynchés par la presse britannique.

Wenger et Sanchez vivent des moments compliqués à Arsenal.

Il y a des soirs où rien ne va... Mais pour Arsenal, cela commence à devenir une fâcheuse habitude. Pour la seconde fois en l'espace de trois semaines, les Gunners ont été piétinés par le Bayern Munich (1-5), mardi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, exactement comme à l'aller.

Si les Londoniens n'ont pas été aidés par l'arbitrage, l'essentiel est ailleurs. Stoppé pour la septième fois de suite à ce stade de la compétition, le club londonien a touché le fond. Et forcément, le bouc émissaire n'a pas été difficile à désigner.

Wenger taillé en pièces

S'il dispose d'une proposition de sa hiérarchie pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain, Arsène Wenger va avoir énormément de mal à tenir en place sur son banc, après 20 années de bons et loyaux services. Dans une situation intenable depuis quelques semaines et prié par ses propres fans de partir après cette déroute, le Français a été en plus découpé par la presse anglaise. Ainsi, Metro, The Independant et The Sun ont titré la même Une ce mercredi matin. «Wenger out», peut-on lire sur la page de couverture de ces trois médias influents.

Si The Times s'est voulu un peu plus diplomate, titrant «Wenger est au plus bas», The Guardian a été bien plus acide. «L'humiliation d'Arsenal laisse Wenger face aux abysses», souligne le quotidien, exaspéré par la sempiternelle «loose» qui caractérise l'Alsacien depuis plus d'une décennie. Mais l'entraîneur des Cannoniers n'est pas le seul à en avoir pris pour son grade suite à cette gifle...

Le point de non-retour pour Sanchez ?

Annoncé sur le départ, Alexis Sanchez (28 ans) a livré une copie catastrophique. Incapable de faire des différences devant, le Chilien a même réussi à offrir un véritable cadeau à Arjen Robben sur le deuxième but des Munichois. Noté 2/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), le Sud-Américain n'a pas arrangé son cas d'autant plus que son sourire narquois sur le banc après sa sortie n'a pas échappé aux caméras durant la partie. Forcément, l'ex-Barcelonais a lui aussi pris très cher.

«Après l'égalisation du Bayern, il a erré comme un homme qui aurait voulu être ailleurs que sur la pelouse : au Chili, en Chine, à Grimsby, au centre commercial de Dudley pendant un réveillon de Noël, à une conférence des libéraux-démocrates. Partout», a critiqué The Telegraph dans son édition du jour. A un peu plus d'un an de la fin de son contrat (2018), on a de plus en plus de mal à croire que Sanchez restera à Arsenal l'été prochain. Le mercato à venir s'annonce très mouvementé à tous les niveaux...

Wenger et Sanchez découpés dans les médias

Sanchez étonnement souriant sur le banc malgré la rouste infligée par le Bayern

