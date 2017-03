Arsenal envoyé en enfer par le Bayern... et l'arbitrage - Débrief et NOTES des joueurs (Arsenal 1-5 Bayern)

Mené à la pause, le Bayern Munich a renversé Arsenal pour s'imposer très largement (5-1) ce mardi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Déjà battus sur le même score à l'aller, les Gunners, pourtant auteurs d'une belle première période, ont été complètement plombés par l'arbitrage suite à l'expulsion injuste de Laurent Koscielny.

Koscielny a écopé d'un carton rouge très sévère après la pause.

Une humiliation. Un supplice. Un cauchemar. Un enfer. Peu importent les qualificatifs utilisés pour décrire la soirée d'Arsenal, ils ne seront jamais assez forts pour dépeindre ce qu'ont subi les Gunners face au Bayern Munich. Déjà balayés 1-5 à l'aller, les hommes d'Arsène Wenger ont reçu le même tarif ce mardi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Pourtant devant à la pause, les Londoniens, qui auraient pu obtenir un penalty à la demi-heure de jeu, ont été injustement réduits à dix à la 53e minute suite à l'expulsion incompréhensible de Laurent Koscielny. Au final, une septième élimination consécutive à ce stade de la compétition, la plus douloureuse.

Walcott lance les hostilités

Conquérants, les Bavarois dominaient totalement les premières minutes et ne laissaient aucun répit à des Gunners amorphes. Ces derniers faisaient le dos rond et profitaient des espaces laissés par les visiteurs pour envoyer des longs ballons dans le dos de la défense, parfois lente pour se replier. Après avoir laissé passer l'orage, les Londoniens allaient bien mieux et trouvaient la faille sur une action individuelle de Walcott, sans pitié devant Neuer (1-0, 20e).

S'ils ne paniquaient pas, les Allemands affichaient néanmoins un visage assez terne. Walcott aurait même pu obtenir un penalty à la demi-heure de jeu pour un accrochage évident avec Xabi Alonso. Au fil des minutes, les Anglais poussaient de plus de plus mais ne parvenaient pas à inscrire ce petit but qui aurait pu semer le doute chez leurs adversaires, solides jusqu'à la pause.

Koscielny explusé, pourquoi ?

Au retour des vestiaires, Koscielny écopait d'un carton rouge très sévère pour une petite faute sur Lewandowski qui transformait sans broncher son penalty (1-1, 55e). Un terrible coup dur pour Arsenal qui coulait suite à une réalisation de Robben, à l'affût après une série d'erreurs de relance (1-2, 68e). A la rue, les pensionnaires de l'Emirates Stadium n'étaient pas loin d'encaisser un troisième but mais Lewandowski touchait le poteau sur une nouvelle tentative.

Les Gunners au fond du trou

Sur un de ses premiers ballons, Douglas Costa, lui, ne se privait pas d'enfoncer un peu plus les hommes d'Arsène Wenger, complètement démobilisés (1-3, 78e). Et ce n'était pas fini. Excellent jusqu'ici, Vidal y allait de sa réalisation et lobait magnifiquement Ospina (1-4, 80e) avant d'inscrire un doublé dans la foulée dans le but vide (1-5, 85e). Une humiliation terrible pour Arsenal qui aura énormément du mal à se remettre d'une telle soirée !

La note du match : 6,5/10

S'il n'y avait aucun doute sur l'identité de l'équipe qui allait se qualifier, on attendait tout de même de voir quel visage allait afficher Arsenal. Une belle première mi-temps des Gunners qui ont su gêner les Roten, une seconde période complètement ratée suite à l'expulsion sévère de Koscielny et le rouleau-compresseur allemand qui a parfaitement profité de cette situation.

Les buts :

- Suite à une touche rapide sur le côté droit, Walcott perce l'axe gauche de la défense bavaroise et parvient à s'immiscer entre Alaba et Hummels. Dans un angle fermé, l'Anglais fusille un Neuer étonnement fébrile qui ne parvient pas à boxer le ballon au premier poteau (1-0, 20e).

- Koscielny empêche Lewandowski de se présenter face à Ospina après un bon travail. Sans trembler, le Polonais transforme son penalty et trompe le Colombien sur sa gauche d'une frappe imparable (1-1, 55e).

- Ospina manque sa relance et le ballon reste aux abords de la surface. Les Gunners s'emmêlent et c'est Sanchez, sans le faire exprès, qui lance Robben, seul devant le portier colombien. D'un plat du pied parfait, le Batave trompe son vis-à-vis sans aucun problème (1-2, 68e).

- Sur le côté droit, Rafihna remonte le ballon et lance Douglas Costa. Le Brésilien remonte le camp d'Arsenal, crochète Mustafi et place une magnifique frappe enroulée dans le petit filet droit d'Ospina, complètement battu (1-3, 78e).

- Mustafi manque complètement sa relance et c'est Xabi Alonso, à une trentaine de mètres du but, qui récupère le ballon. L'Espagnol lance instantanément Vidal qui ridiculise Ospina d'un petit lob tout en finesse (1-4, 80e).

- Pas attaqué au milieu, Renato Sanches adresse une passe à ras de terre croisée parfaite pour Douglas Costa, parti à la limite du hors-jeu. Le Brésilien avance, temporise et décale Vidal, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-5, 85e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Arturo Vidal (8/10)

Si les Munichois ont été globalement en dessous de leur niveau habituel jusqu'à l'expulsion de Koscielny, le Chilien lui n'a pas déçu. Généreux, agressif et appliqué, l'ancien Turinois a réalisé un gros match, comme très souvent quand lorsque le niveau s'élève. Il a parfaitement profité des événements avantageux pour se permettre d'inscrire un doublé avec un premier but somptueux.

ARSENAL :

David Ospina (2) : une erreur de reliance sur le deuxième but, des interventions ratées... Le Colombien a vécu une soirée abominable.

Héctor Bellerín (5) : une première période intéressante de l'Espagnol, souvent porté vers l'attaque. Comme l'ensemble de ses partenaires, il a complètement plongé après la pause. Il pourra se targuer de ne pas avoir été impliqué sur les buts encaissés.

Shkodran Mustafi (2,5) : bon en première période, l'Allemand a vécu un second acte cataclysmique. Erreurs de relance, mauvais placements, le champion du monde a fini la partie tête dans le seau.

Laurent Koscielny (2) : excellent en première période, le capitane français a commis l'irréparable en retenant Lewandowski dans la surface. Initialement averti avec un simple carton jaune, le Gunner a été expulsé dans la foulée par l'arbitre, qui a été influencé par son assistant. C'est très sévère mais toujours est-il que le Tricolore aurait pu éviter une telle situation qui a coupé les jambes des siens.

Nacho Monreal (2,5) : l'Ibère a vécu un supplice face à Robben puis Douglas Costa. Une partie qu'il va falloir digérer et vite.

Aaron Ramsey (3) : après son bel Euro, le Gallois semble avoir perdu la magie. Il a été le moins bon des milieux londoniens ce soir. Remplacé à la 72e minute par Francis Coquelin (non noté).

Granit Xhaka (5) : le Suisse, critiqué ces dernières semaines, a livré une belle première période avant de perdre pied suite à l'expulsion de Koscielny. Il a moins le mérite d'avoir regardé ses adversaires dans les yeux.

Alex Oxlade-Chamberlain (5) : le jeune Britannique a réalisé une très belle première période, gênant énormément les milieux allemands. Il a su mettre ses adversaires en difficulté sans toutefois parvenir à garder le rythme après la pause.

Theo Walcott (6) : l'international anglais a été le Gunner le plus remuant ce soir. Il ouvre la marque de fort belle manière et a posé énormément de soucis aux défenseurs allemands tout au long de la première période. Largement moins en vue après la pause, il a doucement plongé...

Alexis Sánchez (2) : après un week-end très agité, le Chilien voulait absolument prouver qu'il est l'homme fort de son équipe. Raté ! L'ancien Barcelonais est passé complètement à côté de son match et s'est même rendu coupable d'une erreur monumentale en offrant à Robben le deuxième but bavarois. Un véritable cauchemar. Remplacé à la 72e minute par Lucas Pérez (non noté).

Olivier Giroud (3,5) : initialement remplaçant, l'attaquant français était finalement titulaire suite à la défection de dernière minute de Welbeck. L'ancie Montpelliérain n'a eu qu'une seule occasion à se mettre sous la dent au quart d'heure de jeu. Rien de plus. Remplacé à la 72e minute par Mesut Özil (non noté).

BAYERN MUNICH :

Manuel Neuer (5) : le capitaine bavarois en l'absence de Lahm a réalisé un match moyen, s'inclinant sur la première tentative cadrée des Gunners. Par la suite, il n'a rien pratiquement rien eu à faire puisque les Anglais ont manqué de précision sur leurs frappes.

Rafinha (6) : le Brésilien n'a eu aucun mal à contenir un Sanchez complètement à côté de la plaque. Il s'est même permis de réaliser quelques montées intéressantes en fin de partie, dont celle qui mène au but signé Douglas Costa.

Javier Martínez (6,5) : assez lent, le Basque compense par un très bon placement et une force impressionnante dans les duels. Il a parfaitement contenu un Giroud peu inspiré.

Mats Hummels (5,5) : une partie assez décevante du défenseur central, qui a manqué de nombreuses relances et qui s'est montré assez lourd sur l'ouverture du score londonienne. Moins en danger en seconde période, le champion du monde allemand a déjà été bien meilleur.

David Alaba (5) : l'Autrichien a eu énormément de mal à empêcher Walcott de se balader en première période. Fort heureusement pour lui, les Gunners ont complètement lâché prise après l'expulsion de Koscielny.

Xabier Alonso (6) : l'Espagnol aurait pu concéder un penalty à la demi-heure de jeu pour une faute sur Walcott. Le seul point noir de sa soirée puisqu'il s'est parfaitement remis à l'endroit, s'offrant même le luxe de livrer une passe décisive à Vidal.

Arturo Vidal (8) : lire commentaire ci-dessus.

Arjen Robben (7) : le Néerlandais a été le meilleur des éléments offensifs bavarois. Il n'a cessé d'appuyer là où ça fait mal, même lors de la période compliquée traversée par son équipe. Son but plein d'opportunisme a définitivement plombé Arsenal. Remplacé à la 70e minute par Douglas Costa (7), qui a eu le temps de marquer et de faire marquer. Efficace.

Thiago Alcântara (5,5) : en très grande forme ces dernières semaines, l'Espagnol s'est montré assez effacé. Il s'est contenté de gérer au milieu, sans plus. Remplacé à la 78e minute par Renato Sanches (non noté), impliqué sur le dernier but de son équipe.

Franck Ribéry (4) : pour son 100e match européen, le Français a été très discret, pour ne pas dire complètement transparent. Une partie vraiment décevante pour l'ailier munichois. Remplacé à la 79e minute par Joshua Kimmich (non noté).

Robert Lewandowski (6,5) : une partie globalement correcte du Polonais, qui a su accélérer au bon moment en obtenant un penalty qu'il a facilement transformé. Le tournant de la rencontre est donc à mettre à son actif. Par la suite, il s'est procuré deux occasions nettes qu'il n'a pas su convertir.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue des Champions sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !