Transfert : le PSG a un bon coup à jouer pour Alexis Sanchez !

A un an du terme de son contrat, Alexis Sanchez pourrait être cédé par Arsenal à l'issue de la saison. Mais les Gunners devraient s'opposer à un départ de leur attaquant vedette pour une autre formation de Premier League. Une chance pour le Paris Saint-Germain, mais aussi la Juventus Turin.

Alexis sera-t-il l'une des stars de la Ligue 1 la saison prochaine ?

Entre Arsenal et Alexis Sanchez, la situation est tendue. En fin de contrat en juin 2018, le Chilien de 28 ans n'a toujours pas prolongé. Les discussions sont compliquées, l'ancien Barcelonais se montrant très gourmand. Parfois irrités par le comportement de leur attaquant vedette, les Gunners pourraient se résoudre à le céder à l'issue de la saison.

Même si Arsène Wenger a démenti toute tension entre Alexis Sanchez et le reste de ses partenaires la semaine dernière à l'entraînement, pour la presse anglaise, il n'y a plus de doute possible : le Chilien sera transféré cet été. Mais le club londonien ne compte pas faire de cadeau à sa star. Et à en croire le Daily Mail, un départ vers Manchester City ou Chelsea, deux des clubs les plus intéressés, est aujourd'hui exclu, les Gunners ne souhaitant pas renforcer un concurrent direct pour le titre.

La Juve en a fait une priorité elle aussi

Alexis Sanchez pourrait donc être contraint de quitter l'Angleterre durant l'intersaison. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain. On le sait, le club de la capitale a fait du recrutement d'une nouvelle pointure en attaque, pour épauler Edinson Cavani, l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Le Chilien, capable d'évoluer à tous les postes devant, présente le profil idéal.

Et la somme réclamée par Arsenal - la presse anglaise évoque une indemnité de transfert de 30 millions d'euros - ne sera pas un problème pour le PSG. La concurrence, en revanche, pourrait en être un. Car la Juventus Turin a elle aussi craqué pour celui qui s'était révélé sous le maillot de l'Udinese en Serie A (2008-2011). Le champion de France, capable de proposer des salaires plus importants à ses recrues que la Vieille Dame, paraît néanmoins mieux placé pour franchir la ligne d'arrivée en tête.

