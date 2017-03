Luis Fernandez, la stratégie du PSG, l'OM... David Ginola découpe dans tous les sens

Ancienne gloire du Paris Saint-Germain, David Ginola garde toujours un oeil attentif sur le monde du football. Et l'ancien chouchou du Parc des Princes n'a pas perdu son sens du but. Ses cibles : Luis Fernandez, la direction du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.

David Ginola a distribué les mauvais points.

Le mois de mai 2016 semble très loin pour David Ginola. Victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match entre amis à Mandelieu, l'ex-footballeur a miraculeusement survécu à cette terrible épreuve, fort heureusement sans aucune séquelle.

Désormais rétabli, celui qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain entre 1992 et 1995 semble en forme comme jamais. Pour preuve, ses propos encore tout frais à l'antenne de La chaîne L'Equipe.

Ginola d'accord avec Lama pour Fernandez

Quelques jours après la sortie fracassante de Bernard Lama dans les colonnes de So Foot (voir ici), le natif de Gassin a approuvé les dires de l'ancien gardien au sujet de Luis Fernandez. Souvent critique à son égard, le consultant a glissé un tacle appuyé à celui qui fut son entraîneur dans la capitale. «Je suis d'accord. Luis est un garçon que j'ai apprécié. Quand je suis arrivé au PSG, j'avais une belle image de lui, la naïveté du gars du sud qui débarque à Paris. Et ça a été une énorme déception car il y a les footballeurs et il y a les hommes. Quand on arrête sa carrière de footballeur, ce qu'il reste, ce sont les hommes» , a critiqué Ginola.

En cause, un épisode lors d'une rencontre de Coupe d'Europe au cours de laquelle le Varois avait eu un geste d'humeur que Fernandez ne lui a pas pardonné. «Cela n'a pas changé quand il est devenu entraîneur, cela a empiré. Il m'avait mis à l'écart sous prétexte que j'avais jeté le brassard face au Spartak Moscou après m'avoir sorti plusieurs fois en fin de match. Il voulait me faire payer quelque chose, je n'étais pas d'accord. Il n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage» , a continué Ginola.

La nomination de Kluivert, l'OM...

Très inspiré, l'ex-international tricolore n'a d'ailleurs pas caché son amertume à l'égard du club de la capitale, où il n'était pas loin de devenir directeur sportif sous la présidence d'Alain Cayzac (2006-2008). Et pour cause, il ne digère pas vraiment l'incorporation de Patrick Kluivert au sein de l'organigramme parisien. «Quelle est la logique ? Cette faculté de toujours prendre des étrangers au PSG… Le PSG a eu de très grands joueurs qui pourraient faire le bonheur du club. J'ai l'impression qu'on évite de faire venir des anciens joueurs…» , a regretté Ginola.

Malgré tout, celui-ci reste un fervent supporter du PSG et croit dur comme fer à une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, lors du 8e retour mercredi soir. L'occasion pour lui de titiller amicalement l'Olympique de Marseille. «Je vois une victoire du PSG parce que je vois un capital confiance grandir autour de ce groupe. On voit le match à Marseille. Ça m'a dérangé pour Marseille parce que j'ai vécu ces Clasicos où Marseille était supérieur à nous dans l'engagement, dans la combativité. Là, il n'y a eu aucune réaction des Marseillais. On a l'impression d'avoir vu des adultes contre des enfants» , a assuré «El Magnifico» , toujours aussi tranchant.

