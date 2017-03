Arsenal : l'avenir de Wenger soumis à une condition ?

De plus en plus critiqué alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, n'a toujours pas souhaité prolonger. Désormais, la balle ne serait plus dans le camp du Français et ses dirigeants conditionneraient le renouvellement de son bail à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

L'avenir de Wenger très incertain...

A force de tergiverser Arsène Wenger finira-t-il par le regretter ? En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur d'Arsenal dispose d'une proposition de prolongation de deux années supplémentaires depuis l'automne dernier, au moment où il a fêté ses vingt ans sur le banc des Gunners. Sauf que le technicien français temporise et n'a pas prévu de se décider avant la fin de la saison.

Wenger toujours plus critiqué…

Malheureusement pour l'Alsacien, plus les semaines passent et plus il se retrouve sous le feu des critiques. Déjà vilipendé après le cinglant 5-1 concédé le 15 février face au Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le coach de 67 ans a encore été descendu en flèche après le 3-1 encaissé samedi contre Liverpool en Premier League. Une défaite lourde de conséquences puisqu'elle permet aux Reds de s'emparer de la 4e place des Gunners, potentiellement qualificative pour la Ligue des Champions.

Surtout, les médias britanniques tiennent Wenger comme le principal responsable de ce revers puisque son choix aussi fort qu'inattendu de laisser l'attaquant Alexis Sanchez sur le banc au coup d'envoi n'a pas payé, le Chilien signant au contraire une belle entrée après la pause (voir l'article ici)… Face aux Reds, le Français a donc peut-être perdu plus qu'un match.

Koeman, Allegri, Jardim et Tuchel cités

En effet, d'après L'Equipe, Wenger n'est désormais plus l'unique maître de son destin et le renouvellement de son bail se trouve surtout conditionné à une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une compétition que les Gunners fréquentent sans interruption depuis 1998-1999 ! Or, la défaite de samedi relègue le club londonien à deux points des Reds avec certes un match en plus à jouer. Reste qu'avec 4 défaites en 6 rencontres toutes compétitions confondues, les Canonniers vont clairement mal en ce moment.

Du coup, les tabloïds se précipitent pour citer Ronald Koeman (Everton), Massimiliano Allegri (Juventus Turin), Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) ou encore Leonardo Jardim (Monaco) en potentiels successeurs du Français, qui a de son côté coupé court à la rumeur l'envoyant au FC Barcelone. Il va falloir attendre quelques semaines pour y voir plus clair…

Voyez-vous encore Wenger sur le banc des Gunners la saison prochaine ?