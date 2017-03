Arsenal : Alexis Sanchez, le point de non-retour atteint ?

Remplaçant contre Liverpool (1-3) samedi, Alexis Sanchez s'éloigne un peu plus d'Arsenal. Puni par Arsène Wenger suite à des tensions la semaine passée, l'attaquant chilien aurait pris la décision de partir l'été prochain !

Alexis Sanchez voudrait quitter Arsenal

Le feuilleton dure depuis plusieurs mois et un «happy end» semble de moins en moins probable entre Arsenal et Alexis Sanchez. Désabusé par les récents résultats du club londonien, 5e de Premier League, l'attaquant de 28 ans ne cache plus sa frustration ces dernières semaines et un nouvel épisode a sans doute scellé son avenir chez les Gunners.

Sanchez puni à Liverpool

A la surprise générale, Sanchez était remplaçant face à Liverpool (1-3) samedi. Un choix d'Arsène Wenger très vite critiqué en Angleterre, alors que l'entraîneur des Gunners évoquait une décision tactique après la défaite à Anfield. Un argument non recevable pour la presse anglaise qui fait plusieurs révélations ce lundi matin.

Le Telegraph assure que cette décision fait suite à des tensions entre l'attaquant chilien et ses coéquipiers durant la semaine précédant la rencontre. Sanchez aurait quitté prématurément une séance d'entraînement sans demander la moindre autorisation et cette attitude n'a pas plu à ses partenaires, déjà agacés par son comportement et qui l'ont fait savoir à leur coach. Ce dernier aurait également eu plusieurs discussions houleuses avec son joueur, rapporte le Mirror.

Un départ déjà acté ?

Des révélations qui jettent un peu plus le trouble sur l'avenir de l'ancien Barcelonais qui ne s'entend pas pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. D'ailleurs, la presse britannique assure que le Chilien a déjà fait son choix après les évènements de ces derniers jours en annonçant à ses dirigeants qu'il souhaitait partir l'été prochain ! Alors qu'il ne possédera plus qu'un an de contrat, les Gunners n'auront pas d'autre choix que de le laisser s'en aller afin de percevoir une indemnité de transfert.

D'après le Telegraph, le Paris Saint-Germain a une longueur d'avance sur la Juventus Turin, le FC Séville et l'Atletico Madrid, alors que l'Espagne était annoncée comme sa destination préférée la semaine passée. Une information qui visait peut-être à faire grimper les enchères puisque les arguments financiers du PSG feraient aujourd'hui pencher la balance en sa faveur. Affaire à suivre...

Que vous inspire la situation de Sanchez à Arsenal ? Pensez-vous que le PSG doit impérativement le recruter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...