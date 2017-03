Barça : la limite astronomique fixée au futur salaire de Messi !

En pleines négociations pour prolonger en faveur du FC Barcelone, l'attaquant Lionel Messi a vu les dirigeants catalans fixer une limite à son futur salaire, et celle-ci serait énorme puisque le quotidien Marca l'estime à 35 millions d'euros nets annuels. Ce montant permettrait presque à la Pulga de multiplier ses émoluments par deux !

Jackpot en vue pour Messi !

«Il n'existe pas de salaire astronomique. Il y a juste des salaires équivalents à ce qu'un joueur apporte à l'équipe. Le salaire que touche Leo Messi aujourd'hui, c'est un salaire qui correspond à ce que fait Messi pour nous. Et son prochain salaire signifiera la même chose.» En décembre dernier, le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu, annonçait la couleur au sujet de la prolongation de Lionel Messi.

Sous contrat jusqu'en 2018, l'attaquant de 29 ans se trouve actuellement en négociations pour rempiler en faveur de son club de toujours. Et après quelques craintes initiales, la prolongation de l'Argentin s'annonce désormais en bonne voie, comme le révélait dimanche le quotidien madrilène Marca, pourtant pas réputé pour être pro-Barça…

Moins que Tevez mais…

Une interrogation se trouve néanmoins au centre des attentions : quel sera le futur salaire du Blaugrana ? Alors qu'il était au départ question de faire du Sud-Américain le joueur le mieux payé du monde, cette perspective s'est rapidement trouvée compromise par la signature de Carlos Tevez au Shanghai Shenhua en échange de 38 millions d'euros par an. Surtout que l'institution catalane n'a pas le droit de dépenser plus de 70% de son budget en salaires. Or, les compères de la MSN, Neymar (16 M€ annuels) et Luis Suarez (15 M€), viennent eux aussi de prolonger récemment…

… beaucoup mieux que Ronaldo ?

D'après Marca, le Barça pourrait cependant faire de sa star le joueur le mieux payé d'Europe, bien loin devant Cristiano Ronaldo (23,6 M€). En effet, en prenant en compte les retombées publicitaires à venir, l'actuel leader de Liga aurait fixé comme plafond pour le futur salaire de Messi le montant de 35 M€ nets annuels ! S'il venait à être rémunéré à cette hauteur, il s'agirait d'une sacrée hausse pour le natif de Rosario qui perçoit actuellement 20-21 M€ chaque saison.

A priori, ce chiffre devrait contenter l'Argentin, surtout que Marca annonce deux autres bonnes nouvelles pour son club : le Blaugrana ne ferait pas de l'argent une priorité absolue puisqu'il aurait logiquement refusé des propositions de 50 M€ en provenance de Chine. Par ailleurs, le fils du quintuple Ballon d'Or est scolarisé à Barcelone et d'un point de vue familial, la seule alternative à la Catalogne consisterait à rentrer en Argentine. Une possibilité que le buteur garde pour plus tard. D'ici là, Messi devrait donc continuer à empiler les buts pour le Barça, et à garnir son compte en banque…

D'après vous, le Barça ira-t-il vraiment jusqu'à proposer cette somme ? Messi mérite-t-il de tels émoluments ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...