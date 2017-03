Barça : Luis Enrique, Suarez, la presse catalane... La remontada face au PSG dans toutes les bouches ! Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 05/03/2017 à 13h39 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Trois jours avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est prêt à remonter les quatre buts de retard encaissés au Parc des Princes. Luis Enrique, Luis Suarez, la presse catalane, tous rêvent d'un incroyable scénario au Camp Nou pour réaliser un exploit encore jamais vu dans la compétition. Neymar et Messi se sont baladés face au Celta Vigo. Mercredi, tous les yeux seront rivés vers le Camp Nou, où le FC Barcelone accueillera le Paris Saint-Germain lors de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Balayés à l'aller (0-4), les Blaugrana auront besoin d'un miracle pour écarter le champion de France en titre, prêt au combat. Large vainqueur du Sporting Gijon (6-1) mercredi puis du Celta Vigo (5-0) samedi en Liga, la formation catalane rêve de réaliser un troisième score consécutif avec cinq buts d'écart. A ce titre, Luis Enrique a alerté son prochain adversaire. Luis Enrique avertit Paris, Suarez aussi «Il y a aura match pour la qualification, j'en suis sûr. Jamais cette équipe n'a eu une telle remontée à effectuer. Si je pouvais écrire le scénario du match face au PSG, il serait identique à celui de nos deux dernières parties, il faut marquer beaucoup de buts. Nous allons jouer un match retour difficile, qui semble d'ailleurs perdu d'avance, mais je suis sûr que nous avons les moyens de l'emporter», a annoncé le coach le futur ex-tacticien du Barça devant les journalistes. Même son de cloche pour Luis Suarez (30 ans), qui attend les Parisiens de pied ferme. «C'est très difficile, mais pas impossible. Si cette équipe veut rester dans l'histoire de Barcelone et du football, on doit être ambitieux. Si on en a mis quatre face à Madrid au Bernabeu pourquoi ne pas le faire face au PSG au Camp Nou ?», s'est interrogé l'Uruguayen sur les ondes d'Onda Cero. Les médias catalans sont à fond Les médias catalans, eux, y croient dur comme fer. Pour preuve, le quotidien Sport qui a intitulé sa Une «Nous croyons en la remontada», où apparaissent les trois membres de la MSN, Lionel Messi, Suarez et Neymar. «Un Messi étincelant a de nouveau créé de l'art au Camp Nou et a redonné l'espoir de battre le PSG», indique le journal sur sa page de couverture. De son côté, El Mundo Deportivo a envoyé un message clair au PSG. «Allo, le PSG ?», peut-on lire en Une, sur laquelle Messi mime un appel. «Un Messi sensationnel a mené la "manita" devant un adversaire solide et réveillé l'espoir pour la remontada de mercredi en Ligue des Champions», rajoute le quotidien. Une mission très compliquée pour le Barça mais pas impossible dans son antre du Camp Nou. Une chose est sûre : les Parisiens vont y vivre un enfer s'ils ne se mettent pas rapidement à l'abri ! La Une de Sport La Une d'El Mundo Deportivo Selon vous, la mission est-elle impossible pour le Barça ? Quelles chances de se qualifier pour les Blaugrana ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS