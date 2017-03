Manchester United : la vengeance d'Ibrahimovic après s'être fait piétiner déchaîne les passions en Angleterre Youcef Touaitia - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 05/03/2017 à 10h53 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Piétiné par Tyrone Mings lors du match nul de Manchester United contre Bournemouth (1-1) samedi en Premier League, Zlatan Ibrahimovic s'est distingué en assenant un violent coup de coude à son adversaire. Un geste qui fait débat en Angleterre, où le Suédois compte de nombreux défenseurs. Ibrahimovic au coeur de tous les débats en Angleterre. Il y a des jours où rien ne va. Génial face à Southampton (3-2) dimanche dernier lors de la finale de la League Cup, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) a livré une prestation cataclysmique contre Bournemouth (1-1) samedi en Premier League. S'il a manqué un penalty à la 72e minute, le Suédois aurait probablement dû ne pas terminer la rencontre. Et pour cause, celui-ci s'est distingué en assenant un terrible coup de coude à Tyrone Mings (23 ans), le défenseur central des Cherries. Ce dernier avait, quelques instants auparavant, piétiné le visage de la star mancunienne, qui ne s'est pas faite prier pour se venger. Un geste violent qui divise le Royaume. Carragher et Neville comprennent Ibrahimovic Car si la réaction de l'ancien Parisien a quoi faire grimacer, les anciennes gloires du football anglais la comprenne. C'est le cas de Jamie Carragher et Gary Neville, qui ont indirectement défendu le Red Devil, soulignant la lâcheté de Mings dans cette affaire. «Le geste de Mings est scandaleux et il mérite sans doute un coup pour ça. Je ne tolère pas forcément ce qu'a fait Zlatan, mais piétiner quelqu'un au sol est absolument honteux» , a estimé l'ex-joueur de Liverpool au micro de Sky Sports. «Tu peux tacler un joueur mais tu n'as pas le droit de lui marcher dessus comme cela a été le cas.» Même son de cloche pour l'ancien pensionnaire d'Old Trafford. «Nous avons assisté à une bataille d'UFC. L'un a marché sur l'autre, l'autre lui a mis un coup de coude. Le geste de Mings est d'une terrible lâcheté. Même si celui d'Ibrahimovic n'est pas mieux, quand on te marche sur la tête, tu es obligé de réagir de la sorte» , a estimé le Britannique. Pendant ce temps, Ibra fait du Ibra De son côté, Ibrahimovic n'en démord pas. S'il a assumé la responsabilité de la contre-performance de son équipe, le Scandinave a en revanche nié avoir voulu faire du mal à son adversaire. «Ce n'est pas mon intention de blesser quelqu'un. Pour le coup à la tête, je ne savais pas si c'était lui. Ce qui se passe sur le terrain, reste sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui attaque quelqu'un sur le terrain» , a assuré l'avant-centre, qui a terminé par une phrase surréaliste. «Vous avez la télévision, vous pouvez voir les images. Je saute haut et lui saute dans mon coude.» Une ligne de défense qui aura probablement du mal à convaincre les instances du football anglais, qui pourraient convoquer les deux joueurs suite à cet accrochage. En cas de suspension, Ibrahimovic pourrait d'ailleurs manquer le choc à Chelsea, le lundi 13 mars, lors du quart de finale de la FA Cup. Une éventuelle absence qui donne déjà des maux de tête à José Mourinho... Ibrahimovic piétiné par Mings Mings à la rencontre du coude d'Ibrahimovic Que pensez-vous de la réaction d'Ibrahimovic ? Partagez-vous l'avis de Carragher et Neville ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS