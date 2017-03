Ang. : dégoûté par un stratosphérique Boruc, Manchester United cale au mauvais moment !

Pourtant à onze contre dix pendant plus de 45 minutes, Manchester United a perdu deux points cruciaux dans la course à la Ligue des Champions face à Bournemouth (1-1) ce samedi en Premier League. La faute à un Artur Boruc absolument phénoménal.

La déception de Pogba, qui a eu de nombreuses occasions pour tuer le match.

Six jours après son succès en finale de la League Cup face à Southampton (3-2), Manchester United a perdu le sourire. Et pour cause, la formation dirigée par José Mourinho, coincée depuis plusieurs mois à la 6e place de la Premier League, a manqué une énorme occasion de se rapprocher du podium en concédant le nul à domicile face à Bournemouth (1-1) ce samedi, lors de la 27e journée.

Le match d'une vie pour Boruc

Ultra-dominateurs, les Red Devils ont d'entrée mis une pression incroyable sur le but des Cherries. Paul Pogba (6e) et Anthony Martial (20e) butaient sur un excellent Artur Boruc, qui ne pouvait cependant rien sur la réalisation de Marcos Rojo, opportuniste sur une frappe manquée d'Antonio Valencia (1-0, 23e). Complètement asphyxiés, les visiteurs égalisaient miraculeusement sur un penalty de Joshua King, consécutif à une faute de Phil Jones (1-1, 40e). Le seul et unique tir cadré de la partie pour les hommes d'Eddie Howe.

Car après l'expulsion sévère d'Andrew Surman peu avant la pause, ces derniers n'ont plus vu le jour. A part leur gardien. En effet, devant Pogba (56e) puis Zlatan Ibrahimovic, qui a vu son penalty parfaitement repoussé (70e), le Polonais a livré une seconde période héroïque, multipliant les interventions décisives dans les airs et dans les pieds des attaquants adverses, certes maladroits mais surtout dégoûtés par la réussite du dernier rempart de Bournemouth.

Boruc n'est pas le premier

Un scénario qui se répète pour les pensionnaires d'Old Trafford. Le 29 octobre, le portier de Burnley, Tom Heaton, avait également réalisé le match de sa vie en préservant son but (0-0). Zach Randolph, le gardien de West Ham, avait lui marqué les esprits en livrant une partie sensationnelle, à l'image de celle de Boruc, le 29 novembre. Quoi qu'il en soit, Ibrahimovic et les siens perdent là encore deux points précieux dans la course à la Ligue des Champions. A onze journées de la fin, les protégés de Mourinho n'ont désormais plus le droit à l'erreur...

