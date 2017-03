Manchester United : Mourinho veut conserver ses deux vétérans, Rooney et Ibrahimovic ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 04/03/2017 à 10h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Vendredi, l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a fait part de son souhait de conserver les attaquants Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney la saison prochaine. Auteur d'une superbe première année à MU, le Suédois arrive en fin de contrat mais dispose d'une année en option. Pour l'Anglais, cela semble plus compliqué. Ibrahimovic et Rooney toujours mancuniens la saison prochaine ? En forme en ce moment, Manchester United reste sur une impressionnante série de 6 victoires consécutives, dont un sacre en League Cup, avant d'affronter Bournemouth ce samedi (13h30) en Premier League. Mais le coach des Red Devils, José Mourinho, pense déjà à la saison prochaine. Dans ce cadre, le Special One espère évidemment conserver Zlatan Ibrahimovic (35 ans). Débarqué en tant que joueur libre en provenance du Paris Saint-Germain, le Suédois signe une première saison exceptionnelle à MU avec 26 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues, dont des réalisations décisives inscrites lors des sacres au Community Shield et en finale de League Cup. En fin de contrat en juin prochain, le géant scandinave dispose d'une année supplémentaire en option, et Mourinho n'imagine pas un seul instant qu'il ne l'active pas ! Mourinho sur Ibrahimovic - «je le vois rester avec nous» «Je le vois rester avec nous parce que c'était l'accord initial pour venir chez nous un an, plus une année en option. Je pense qu'il va rester avec nous», a lancé le technicien lusitanien vendredi en conférence de presse. «Il réussit une année étonnante. (…) En bien ou en mal, je veux seulement des joueurs qui veulent rester à 100 % avec nous. Je pense qu'il est vraiment fier de lui-même. Il est heureux de sa situation et de ses succès, et je le vois rester avec nous.» Visiblement, le Portugais a de bonnes chances de voir son souhait exaucé. En effet, l'ancien Parisien a démenti cette semaine lier son avenir à une éventuelle qualification en Ligue des Champions. En s'appuyant sur un proche de l'intéressé, le Daily Mail a même indiqué qu'Ibrahimovic se plaît tellement à Old Trafford qu'il aimerait rester jusqu'en 2019, à 37 ans ! Rooney, Mourinho démonte la rumeur Everton En revanche, la situation semble moins évidente pour Wayne Rooney. Désormais simple remplaçant, l'attaquant polyvalent de 31 ans a fait le choix de rester au club cet hiver malgré le pont d'or proposé par des équipes chinoises. Même si son contrat court jusqu'en juin 2019, l'international anglais est régulièrement envoyé du côté d'Everton, son club formateur, à l'issue de la saison. Du coup, Mourinho se montre moins affirmatif à son sujet. «La saison prochaine, je vous assure que j'aimerais qu'il soit avec nous. Mais je ne peux pas vous en donner la garantie, puisque l'avis du joueur est toujours important. Je suis le type de manager qui aime que ses joueurs soient heureux», a expliqué l'ancien coach de Chelsea en qualifiant la rumeur Everton de «non-sens» et de «bêtise» . On l'aura compris, le technicien de 54 ans désire avant tout compter sur des joueurs impliqués à 100%. Voyez-vous Ibrahimovic et Rooney rester à MU la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





