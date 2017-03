L1 : Rongier accable le Sporting, un dirigeant corse s'en prend à Conceiçao... Le houleux Bastia-Nantes fait toujours jaser ! Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 03/03/2017 à 10h40 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A l'issue d'une partie très tendue entre Bastia et Nantes (2-2) mercredi en Ligue 1, des échauffourées ont eu lieu dans le tunnel menant aux vestiaires. Alors que les Canaris ont dû compter sur la BAC pour quitter le Stade Furiani et rejoindre l'aéroport, les deux camps se rejettent la faute. La rencontre entre Bastia et Nantes a été très chaude mercredi. Opposés lors d'un match en retard de la 24e journée de Ligue 1 mercredi, Bastia et Nantes se sont quittés sur un score de parité (2-2). Une rencontre électrique qui a failli dégénérer dans les couloirs du Stade Furiani puisque les acteurs de la rencontre, très énervés, n'étaient pas loin d'en venir aux mains. Preuve de la tension palpable dans et autour de l'enceinte bastiaise, les visiteurs ont dû être exfiltrés par la BAC jusqu'à l'aéroport afin d'échapper à la colère des supporters locaux, également remontés contre leur direction. Quelques jours plus tard, les nerfs restent à vif. Rongier déplore l'attitude de Bastia... En effet, le milieu de terrain du FC Nantes Valentin Rongier n'a pas hésité à glisser un tacle aux dirigeants corses. «Ça a un peu dégénéré, il y a eu des échauffourées dans le tunnel. Ça a duré un petit moment. Les gens de Bastia essayaient de venir jusqu'à notre vestiaire. Ça a chauffé, notamment avec notre défenseur Diego Carlos, qui s'est fait bousculer parce qu'il est rentré seul dans le couloir. Heureusement qu'il y avait quelques personnes de la sécurité, sinon ça aurait pu dégénérer davantage. Il y avait beaucoup de membres du staff qui traînaient autour, qui insultaient et qui cherchaient à ce que ça dégénère. Je n'ai pas vu de coup de poing. J'ai vu des bousculades» , a assuré le Canari sur les ondes de RMC jeudi. Le joueur du FCN est même allé plus loin, ajoutant que le président bastiais Pierre-Marie Geronimi avait envoyé un message peu sympathique aux Nantais dans le bus du retour. «Je ne sais pas quelle était son intention quand il est monté dans le bus, mais c'est vrai qu'il menaçait notre coach en disant qu'il lui donnait rendez-vous l'année prochaine et qu'il n'oublierait pas ce qu'il s'était passé», a confié le joueur. Agostini accuse Conceiçao Une version des faits rapidement démentie par Anthony Agostini qui a lui pointé du doigt le comportement de l'entraîneur nantais Sergio Conceiçao. «La manière dont Rongier présente les choses n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y avait tellement de désolation dans le stade, les gens étaient plus abattus qu'autre chose, qu'il n'y avait aucun risque de débordements. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le comportement de l'entraîneur nantais Sergio Conceiçao, qui lui a complètement pété les plombs» , a relayé le directeur des services généraux du SCB à la radio. «Mais je pense que ce n'est pas la première fois depuis le début de saison. Il s'en est pris à la fois au ramasseur de balles, mais aussi à une partie du public qui était situé derrière son banc», a ajouté le Corse, qui a défendu son président. «Personne n'a été menacé de mort, il n'y a pas eu de coups échangés. Un entraîneur de football est un éducateur, quelqu'un en charge de ses joueurs, de son vestiaire, il doit prôner l'exemple. Si notre président avait un message à lui faire passer, il ne m'appartient pas à moi de juger», a rajouté Agostini. Le football tricolore ne sort pas grandi de cette nouvelle affaire... Quel regard portez-vous sur ces incidents ? Quelles sanctions pour les deux équipes ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





