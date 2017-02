Lyon : Tolisso en route pour la Juve, le Bayern attendra pour Tousart

Visé par la Juventus Turin depuis plusieurs mois maintenant, Corentin Tolisso devrait rejoindre la Vieille Dame en fin de saison. Son transfert chez les Bianconeri serait déjà bouclé. En revanche, Lyon devrait parvenir à conserver Lucas Tousart, approché par le Bayern Munich.

Lucas Tousart ne se voit pas encore au Bayern tout de suite.

Après avoir déjà été approché par Naples l'été dernier et la Juventus Turin cet hiver, Corentin Tolisso (22 ans) finira bien par quitter l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien devrait enfin vendre son joueur à l'issue de la saison. Et, sans surprise, c'est en Italie que le milieu de terrain des Gones devrait poursuivre sa carrière. Son arrivée chez les Bianconeri serait même déjà bouclée.

«Marotta (le directeur sportif de la Juve) a déjà prévu de signer le milieu de terrain lyonnais. Il versera 30 millions d'euros hors bonus à l'Olympique Lyonnais, avec un contrat de 15 millions d'euros sur cinq ans pour le joueur» , a ainsi annoncé le journaliste italien de Rai Sport, Ciro Venerato. A Turin, Tolisso devrait donc percevoir 250.000 euros brut mensuels contre 200.000 aujourd'hui à Lyon. Des chiffres qui ne feront pas tourner la tête du milieu de terrain. En revanche, la progression sportive sera elle énorme.

Le Bayern veut déjà Tousart, des clubs anglais sont aussi à l'affût

Le départ programmé de Tolisso devrait permettre à Lucas Tousart (19 ans), qui impressionne depuis quelques semaines, de prendre encore plus d'importance au sein de l'effectif lyonnais. Son entraîneur, ses coéquipiers, à commencer par l'ancien Mancunien Memphis Depay, sont déjà sous le charme. A l'étranger aussi il commence à se faire remarquer. A en croire France Football, le Bayern Munich serait en effet très intéressé par le jeune milieu de terrain des Gones.

Le club bavarois, qui cherche un successeur au vieillissant Xabi Alonso (35 ans), serait déjà venu aux renseignements. Pour convaincre l'ancien Valenciennois, également sur les tablettes de plusieurs formations anglaises dont Manchester City, de rester encore un moment dans le Rhône, l'OL ferait bien de rapidement revaloriser le contrat de son espoir qui, s'il est lié aux Gones jusqu'en 2020, ne dispose pas vraiment d'un salaire à la hauteur de son nouveau statut.

Malgré tout, un départ cet été ne semble pas d'actualité pour Tousart, celui-ci n'ayant pas prévu de rejoindre un grand d'Europe aussi rapidement. "Déjà, quand j'ai eu l'opportunité de signer à Lyon, c'était une évolution dans la logique des choses. Je suis très content d'être à l'OL. C'est un très bon club, le meilleur de France. Toutes les conditions sont réunies pour être épanoui, confie l'international Espoirs au site Olympique et Lyonnais. Je suis encore jeune, mon objectif premier, c'est de m'imposer durablement ici et de gagner des titres. Pour le reste, on verra, je peux difficilement en dire plus car je suis très bien à l'Olympique Lyonnais." Le Bayern attendra.

