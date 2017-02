Lyon : la machine Tousart avance sans faire de bruit

Complètement absent des plans de l'entraîneur Bruno Genesio la saison dernière, Lucas Tousart est en train de mettre tout le monde d'accord à l'Olympique Lyonnais. A commencer par le Néerlandais Memphis Depay, impressionné par les qualités du jeune milieu de terrain.

Lucas Tousart s'impose dans le onze de départ à Lyon.

Désormais abonnés au banc des remplaçants à l'Olympique Lyonnais, les milieux Sergi Darder (23 ans) et Jordan Ferri (24 ans) ne s'attendaient sûrement pas à se faire éclipser par Lucas Tousart (19 ans).

Et pour cause, le natif d'Arras a commencé la saison sur la pointe des pieds, loin de s'imaginer qu'il progresserait aussi vite dans la hiérarchie de Bruno Genesio. Rappelons que Tousart n'avait disputé qu'un seul match de Ligue 1 la saison dernière !

Tousart a changé de statut

Dans ces conditions, l'ancien Valenciennois arrivé à l'été 2015 a logiquement envisagé un départ en prêt. Finalement, le milieu défensif n'est pas parti et ne doit pas le regretter. En effet, Tousart s'impose progressivement, lui qui vient de débuter les six derniers matchs de l'OL toutes compétitions confondues. Contre Metz (5-0 pour les Gones) dimanche en championnat, son volume de jeu, sa puissance et son placement ont même fait oublier l'absence de Maxime Gonalons (27 ans).

Depay est déjà bluffé

De quoi impressionner son coéquipier Memphis Depay (23 ans). «C'est la machine au milieu de terrain ! Il a fait un très bon match avec beaucoup d'interceptions, a commenté l'attaquant néerlandais. Il va être un grand joueur, il a à peine 19 ans. Mais je ne suis pas surpris. Si vous jouez à l'OL, c'est que vous avez des qualités. Je suis ravi d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe.» De son côté, le principal intéressé savoure sans s'enflammer.

«Plus on fait de matchs, mieux on se sent et mieux on s'exprime, a confié Tousart au Progrès. Je suis content de pouvoir montrer ce que je peux faire, mais il ne faut pas s'arrêter là.» Car le Gone n'est pas du genre à prendre la grosse tête, pas même après avoir porté le brassard de capitaine d'une équipe de France U19 championne d'Europe l'été dernier. Passé chez les Espoirs, la «machine» de l'OL semble réglée pour franchir les étapes les unes après les autres…

