L'équipe type de L1 - 27e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 26/02/2017 à 23h50 Omniprésent face à l'OM, le Parisien Marco Verratti est élu joueur de la journée. Le Monégasque Fabinho, le Lyonnais Memphis Depay et l'Angevin Karl Toko Ekambi se sont aussi distingués à l'occasion de cette 27e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Au milieu, derrière, devant, Verratti était partout au Vélodrome. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Joris Gnagnon (Rennes)

13. Lucas Tousart (Lyon)

14. Javier Pastore (Paris SG)

15. Adam Ounas (Bordeaux)

16. Benoît Costil (Rennes)

17. Mickaël Le Bihan (Nice)

18. Gaëtan Laborde (Bordeaux) En détails : Le joueur de la journée : Marco Verratti (Paris SG) Au Vélodrome, l'Italien a encore été énorme au milieu de terrain. A l'avant-dernière passe des deux premiers buts parisiens, il est également passeur décisif pour Matuidi après le repos. Défensivement comme offensivement, il était partout. Une prestation cinq étoiles du milieu parisien au Vélodrome. Vincent Enyeama (Lille) Lille s'est incliné 3-2 face à Bordeaux. On avait pourtant retrouvé le meilleur Vincent Enyeama dans les cages nordistes. Décisif à plusieurs reprises avec des arrêts de grande classe, on a longtemps cru que le portier nigérian serait le héros de la soirée côté lillois. Mais c'était avant le festival Ounas. Thomas Meunier (Paris SG) Encore préféré à Aurier, le Belge s'est très bien comporté dans son couloir droit face à l'OM. Solide défensivement, incisif devant, il sert Draxler sur un plateau après une belle chevauchée sur le quatrième but parisien. Kamil Glik (Monaco) Malgré sa grosse débauche d'énergie de mardi à Manchester, le Polonais avait encore le gaz nécessaire pour rendre une très belle copie à Guingamp. Buteur en première période en sentant bien le coup sur le coup franc de Lemar, il a été intraitable défensivement après le repos au côté de Jemerson. Du grand Glik encore une fois. Marquinhos (Paris SG) En plus d'ouvrir rapidement le score en tout début de match contre l'OM, le Brésilien a été impeccable en charnière centrale. Le défenseur parisien a gagné tous ses duels grâce à un placement impeccable. Layvin Kurzawa (Paris SG) L'ancien Monégasque a fait preuve d'une grosse activité dans son couloir gauche au Vélodrome. Il a notamment crevé l'écran en deuxième période en aimantant tous les ballons dans le domaine aérien dans la surface marseillaise. Il peut aussi marquer après le repos mais tombe sur un Pelé qui n'avait pas renoncé. Fabinho (Monaco) Le Monégasque a encore fourni un gros match devant sa défense à Guingamp. En deuxième période, pendant que ses coéquipiers flanchaient physiquement, lui était encore là pour briser les offensives bretonnes. Il met aussi les siens à l'abri sur penalty en fin de rencontre. Un penalty transformé avec panache. Blaise Matuidi (Paris SG) Contre l'OM, l'international tricolore a encore joué un rôle très important dans l'entrejeu. Passeur décisif heureux pour Lucas en début de seconde période, il a couru pour deux au milieu de terrain. Un pressing constant pour récupérer les ballons. En fin de partie, il montre ses qualités offensives en trouvant la lucarne de Pelé. Memphis Depay (Lyon) Arrivé cet hiver à Lyon, le Néerlandais tient enfin son match référence ! Percutant, il devient de plus en plus complice avec ses coéquipiers, surtout avec Lacazette. Une très belle prestation face à Metz récompensée par un doublé et un but contre son camp provoqué. Avec un peu plus de réussite, il aurait même pu inscrire une ou deux autres réalisations supplémentaires. Karl Toko Ekambi (Angers) Au sein de l'attaque angevine, Karl Toko Ekambi a fait très mal aux Bastiais samedi. Auteur des deux premiers buts de son équipe, le Camerounais aurait même pu signer le triplé avec un peu plus de réussite, sa frappe échouant sur le poteau. Un danger permanent que les Corses n'ont jamais su repousser. Alexandre Lacazette (Lyon) L'attaquant lyonnais est redoutable dans la zone de vérité. Il l'a encore prouvé contre Metz avec un superbe but. Mais il n'a pas simplement joué les buteurs dimanche. Disponible, il a participé à la construction du jeu de son équipe avec de bons décrochages et une justesse technique remarquable. Et son entente avec Depay est prometteuse. Classement par joueur : les Monégasques trustent les premières places 1. Glik (Monaco) : 26 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Silva (Paris-SG) : 24 points

4. Fabinho (Monaco) : 21 points

5. Silva (Monaco) : 20 points

6. Sidibé (Monaco) : 17 points

7. Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

9. Lemar (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

13. Mendy (Monaco) - Boudebouz (Montpellier) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

17. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Enyeama (Lille) - Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

22. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Touré (Monaco) : 11 points

25. Thomas (Angers) - Gonalons (Lyon) - Balotelli , Seri (Nice) - Di María (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

31. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando , Gomis (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda (Nice) - Jullien (Toulouse) : 9 points

41. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Thauvin (Marseille) : 8 points

44. Toko Ekambi (Angers) - Saint-Maximin , Leca (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Mbappe Lottin (Monaco) - Rabiot , Meunier (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

52. Crivelli (Bastia) - Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Darder (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Souquet , Baysse (Nice) - Aurier , Marquinhos , Lucas , Maxwell , Trapp (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Trejo , Braithwaite (Toulouse) : 6 points

72. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep , Gnagnon (Rennes) - Pogba , Perrin (St-Etienne) : 5 points

85. Michel , Traoré (Angers) - Laborde , Carrasso (Bordeaux) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Lasne , Roussillon (Montpellier) - Rongier , Dupé , Riou (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Matuidi (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

103. Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Contento , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Yahia , Guilbert (Caen) - Lees Melou , Bernard , Marié , Tavares (Dijon) - Sorbon , Coco , Benezet (Guingamp) - Sliti , Sankhare , Corchia , Benzia (Lille) - Cafú , Koffi , Le Goff , Lecomte (Lorient) - Diakhaby , Ferri , Mammana , Depay (Lyon) - Anguissa , Payet (Marseille) - Diabaté , Vion , Jouffre , Falette (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar , Jemerson , Moutinho (Monaco) - Mounié , Hilton , Pionnier (Montpellier) - N'Dy Assembé , Cuffaut , Badila , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - André , Baal (Rennes) - Hamouma , Lacroix , Moulin , Veretout , Beric (St-Etienne) - Delort , Diop (Toulouse) : 3 points

161. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Vainqueur , Fanni (Marseille) - Sala (Nantes) - Draxler (Paris-SG) - Costil (Rennes) : 2 points

169. Tait , Bamba , Mangani (Angers) - Diallo (Bastia) - Ounas , Toulalan , Prior , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Tousart , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Sarr , Bisevac , Didillon , Milán (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - Dalé , Chernik , Ait Bennasser , Dia (Nancy) - Bammou , Thomsen , Gillet (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Pastore , Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 point Classement par club : Nice sous la menace lyonnaise 1. Monaco - 174 points

2. Paris-SG - 129 points

3. Nice - 105 points

4. Lyon - 95 points

5. Marseille - 57 points

6. Bordeaux - 54 points

7. St-Etienne - 51 points

8. Montpellier - 49 points

9. Dijon - 43 points

10. Toulouse - 42 points

11. Guingamp - 40 points

12. Lille - 39 points

13. Angers - 34 points

14. Rennes - 31 points

15. Caen, Bastia - 27 points

17. Nancy - 22 points

18. Metz - 21 points

19. Lorient, Nantes - 20 points C'était l'équipe type de la 27e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 28e journée !





