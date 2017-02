Lyon : Sakho, Lacazette, Ghezzal... Aulas se confie sur le mercato

Dans un entretien accordé à RMC, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a évoqué le mercato hivernal et les prochains mouvements à Lyon. L'occasion de confirmer que l'attaquant Alexandre Lacazette ne sera pas retenu si une offre adaptée arrive sur le bureau du dirigeant.

Jean-Michel Aulas veut plus de 45 M€ pour Alexandre Lacazette.

«On aura sûrement l'occasion, dans le futur, d'avoir chaque année ou chaque semestre un grand joueur de plus dans l'effectif» , a annoncé le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas mercredi en conférence de presse. Cet hiver, le «grand joueur» en question s'appelait Memphis Depay (23 ans).

Mais Lyon aurait pu choisir une tête d'affiche française comme Mamadou Sakho (27 ans), poussé vers la sortie par Liverpool. Finalement, l'international tricolore a rebondi en prêt à Crystal Palace, le vice-champion de France ayant préféré miser sur ses propres joueurs.

Pourquoi Sakho n'est pas venu

«Nous avions proposé aussi de renforcer la charnière centrale. On avait une opportunité avec un défenseur gaucher disponible en Angleterre, qui est Mamadou Sakho, a reconnu Aulas sur RMC. On n'a pas retenu cette solution car on est fidèle sur le plan de la gestion avec Nkoulou ou Mammana.» Deux éléments qui ne donnent pas entière satisfaction à l'entraîneur Bruno Genesio.

Le prix de Lacazette

Quoi qu'il en soit, c'est encore en attaque que l'OL devrait se renforcer l'été prochain. Et pour cause, le patron du club rhodanien, qui a annoncé des «ventes très significatives d'ici le 30 juin» , est ouvert au départ de son buteur Alexandre Lacazette (25 ans). Enfin, à condition qu'une formation dépense le prix réclamé. «L'année dernière, on a refusé des offres autour de 40-45 millions pour Lacazette, donc les négociations pour le laisser partir seront au-delà de cette somme-là» , a prévenu le dirigeant.

«Mais on fera tout pour le garder, car des joueurs qui marquent 25 ou 30 buts par an ça ne court pas les rues» , a-t-il ajouté, précisant au passage qu'il ne fermerait pas la porte au Paris Saint-Germain sur ce dossier. Quant à Corentin Tolisso (22 ans), l'autre joueur qui pourrait rapporter gros, Aulas a confié que le milieu de terrain ne partirait pas forcément. Une manière, là encore, de faire monter les enchères pour un joueur très apprécié en Italie.

Ghezzal, ce n'est pas fini...

En revanche, l'OL ne récupérera pas un centime si le départ de l'ailier Rachid Ghezzal (24 ans) se confirme. En fin de contrat en juin, l'international algérien ne parvient pas à trouver un accord avec ses supérieurs pour une prolongation alors que de nombreuses formations européennes le sollicitent. Pas de quoi décourager JMA même s'il s'est préparé au pire avec l'arrivée de Depay.

«On a anticipé le départ de Rachid Ghezzal, même si celui-ci n'est pas acté, a-t-il souligné. Ce joueur n'a pas encore resigné, on reste toujours en discussions.» Lacazette, Tolisso et Ghezzal vers la sortie ? Un grand joueur recruté ? Le mercato estival de Lyon s'annonce mouvementé !

