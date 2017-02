OM : McCourt annonce la couleur pour le mercato estival

Dans un entretien qui sera diffusé dimanche dans Stade 2, Frank McCourt évoque le prochain mercato estival de l'Olympique de Marseille. Le propriétaire du club phocéen compte mettre la main à la poche et il a une idée en tête bien précise concernant le recrutement.

McCourt annonce un mercato estival actif à l'OM

Jusqu'à présent, le rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt est plutôt positif. Le club phocéen semble avoir retrouvé une organisation interne plus sérieuse et sereine, avec notamment les arrivées de Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, et une communication qui plaît aux supporters marseillais. Tout n'est pas encore parfait au niveau des résultats, mais la situation s'améliore.

McCourt rêve de la Ligue des Champions

Après 26 journées de Ligue 1, l'OM occupe la 6e place et peut espérer une qualification en Ligue Europa pour la saison prochaine. Un objectif très loin d'être acquis au lancement de l'exercice. Visiblement satisfait, McCourt continue d'afficher des ambitions élevées. «L'OM est le premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Il doit être aussi le prochain. C'est mon rêve» , a-t-il confié dans un entretien qui sera diffusé dimanche dans Stade 2.

Pour réaliser son rêve, McCourt aura besoin de temps. Mais surtout d'investir des moyens importants. Chose qu'il compte bien faire l'été prochain. «On sera très actif lors du prochain mercato d'été» , a assuré l'homme d'affaires américain. Pour rappel, un investissement de 200 millions d'euros sur les quatre premières années était annoncé lors du rachat de l'OM. Cela sera-t-il suffisant pour bâtir une équipe capable de briller en Europe ?

L'OM veut recruter français

Alors qu'une enveloppe de 50 millions d'euros pour recruter un buteur était évoquée il y a quelques semaines, il faudra sans doute dépenser bien plus pour bâtir une équipe capable de briller en Europe. Remporter la Ligue des Champions réclame des investissements importants et intelligents. McCourt en est certainement conscient, lui qui a déjà une petite idée en tête pour son recrutement : attirer les grands talents français.

«Je pense d'ailleurs qu'il est important d'avoir de grands joueurs français qui jouent pour Marseille. Nous devons regarder partout, mais je pense vraiment que quand vous avez une culture comme celle que vous avez en France, avec autant de top talents, cela doit être le premier endroit à regarder. Et pas le dernier» , explique-t-il.

Des propos qui confirment la tendance observée cet hiver puisque l'OM a dépensé près de 40 millions d'euros pour recruter quatre joueurs français : Dimitri Payet, Patrice Evra, Morgan Sanson et Gregory Sertic. Les dirigeants marseillais devront donc continuer à tenter des coups similaires, tout en essayant de trouver de belles affaires à l'étranger. On a plutôt hâte de voir le résultat.

Que vous inspirent les propos de McCourt ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...