Top Déclarations : Aulas plus petit que Balmont, Iniesta adoube Verratti, Reynet entubé, Dani Alves remonté... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 25/02/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, la sortie lamentable d'Aulas, Iniesta désigne Verratti comme successeur, Reynet est à bout, Alves règle ses comptes, Eyraud prévient le PSG pour le Clasico... Découvrez les phrases choc de la semaine. Aulas ne s'est pas distingué par sa grandeur cette semaine... Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Jean-Michel Aulas, président de l'OL, sur Dijon – «L'arbitre a laissé jouer comme en Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai, Dijon n'a pas l'habitude de jouer en Coupe d'Europe, donc ils étaient un peu surpris. (...) Florent (Balmont, ndlr) est remonté contre tout ce qui bouge et par tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Donc voilà, c'est normal» (Zone mixte, le 19/02/2017) C'est surtout Aulas qui s'est montré tout petit sur ce coup-là malgré des excuses tardives. 2. Blaise Matuidi – «On peut se souvenir d'une phrase que j'ai dite à Iniesta. Quand Verratti était à terre, je lui ai dit que c'était sa relève. Il m'a dit oui. C'est ce que je pense. Iniesta est un joueur extraordinaire, il arrive à un certain âge mais il fait de très grandes choses. (…) Et on a la chance d'avoir son successeur avec Marco. C'est ce que je lui ai dit comme message» (France Bleu, le 20/02/2017) Lâchée à l'occasion de PSG-Barça (4-0), cette confidence de l'Espagnol ajoute encore un peu de magie à cette rencontre déjà entrée dans l'histoire ! 3. Baptiste Reynet, écoeuré par l'arbitrage contre l'OL - «On est un petit club. Si on ne nous aide pas, si les arbitres ne nous respectent pas, on ne va pas aller bien loin. (…) Au bout d'un moment, quand on prend des buts comme ça, on en a plein le c… (…) On est une petite équipe, mais il ne faut pas nous entuber comme ça» (beIN Sports, le 19/02/2017) Ceux qui soupçonnent les arbitres de favoriser l'OL vont s'en donner à coeur joie ! 4. Daniel Alves - «Pendant mes dernières trois saisons au Barça, j'ai toujours entendu "Alves va partir", mais les dirigeants ne m'ont jamais rien dit. Ils étaient très faux et irrespectueux. Ils ne m'ont pas respecté. On m'a seulement proposé de prolonger quand la FIFA a interdit le club de recruter. (…) Ceux qui dirigent le Barça ne savent pas comment traiter leurs joueurs» (ABC, le 20/02/2017) Une sortie avant tout motivée par la rancune ? Il se murmure que le Barça aurait fermé la porte au latéral droit de la Juventus Turin qui souhaitait revenir cet hiver… 5. Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM - «Signer pour un nul ? Moi je signe surtout pour une victoire ! Bien sûr, ce PSG nous semble être une montagne, surtout depuis le match contre Barcelone, mais on est l'OM. Et l'OM face au PSG, il va tout donner pour essayer de gagner» (Téléfoot, le 19/02/2017) Après avoir avant tout cherché à assurer ses arrières à l'aller (0-0) le 23 octobre, le club phocéen devrait cette fois jouer la gagne dimanche dans le Clasico ! 6. Zlatan Ibrahimovic, sur le PSG - «Quand ils gagnent, ça parle de moi, quand ils perdent, ça parle de moi. Ils parleront toujours de moi» (Aftonbladet, le 23/02/2017) Une sortie sans surprise venant de celui qui est arrivé au PSG comme un roi mais reparti comme une légende… 7. José Mourinho sur Paul Pogba, joueur le plus cher de l'histoire - «Je suis assez certain que l'été prochain, des joueurs qui ont la moitié de sa qualité coûteront autant sinon plus que lui. J'attends ce moment pour que les gens arrêtent de le scruter. Dans quelques années, nous réaliserons qu'il n'était pas si cher» (Conférence de presse, le 19/02/2017) D'ici-là, le Tricolore va devoir continuer à supporter la pression liée au montant de son transfert à Manchester United (105 millions d'euros hors bonus). 8. Jürgen Klopp, coach de Liverpool, sur le limogeage de Claudio Ranieri à Leicester – «Je ne suis pas surpris que de telles choses puissent arriver, et pas seulement dans le foot. Il y a des choses bizarres qui se sont passées en 2016-2017… le Brexit, Trump et Ranieri» (Conférence de presse, le 24/02/2017) Le limogeage de Ranieri, qui a mené Leicester vers un incroyable sacre la saison passée, a suscité une véritable onde de choc dans le monde du ballon rond. 9. Pascal Dupraz, coach de Toulouse exclu du banc face au PSG - «C'est la répression. (…) J'ai cru un instant que j'allais finir en taule. (…) En fait, c'est comparable à ce que l'on vit dans le pays. Dès lors que l'on s'exprime, on est sanctionné. C'est un Etat extrêmement répressif. Donc l'arbitrage est le microcosme de notre Etat. (…) On s'exprime lorsque l'on est coach. En tout cas, je m'exprime. Et apparemment il ne faut pas s'exprimer» (Conférence de presse, le 19/02/2017) Dupraz déjà en pleine campagne pour l'élection présidentielle ? 10. Mino Raiola, agent de Mario Balotelli expulsé après des mots déplacés envers l'arbitre – «J'ai déjà trouvé la solution : il faut lui couper la langue. Pour jouer au foot, pas besoin de la langue ! Sans rigoler, il sait qu'il a fait une grande faute et il n'a pas d'excuse. Il sait qu'il doit améliorer ça» (RMC, le 23/02/2017) L'agent propose une solution pour le moins radicale pour régler définitivement les problèmes de comportement qui plombent la carrière de son client ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS