Quatre à l'aller, sept au retour, il faudra compter sur l'OL en Ligue Europa ! - Débrief et NOTES des joueurs (OL 7-1 AZ)

Une semaine après sa large victoire à l'aller (4-1), l'Olympique Lyonnais a ridiculisé l'AZ Alkmaar (7-1) ce jeudi soir, lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa. Une partie très sérieuse des Gones qui enchaînent un troisième succès de rang avec plus de quatre buts inscrits.

Fekir a inscrit un triplé face à l'AZ.

Depuis deux semaines, l'Olympique Lyonnais régale. En dehors d'un revers à Guingamp (1-2) le 11 février, les Gones écrasent tout sur leur passage. 4-0 contre Nancy, 4-2 contre Dijon, 4-1 à l'aller contre l'AZ Alkmaar et 7-1 ce jeudi soir, lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa, les joueur de l'OL ont retrouvé la flamme sur le plan offensif.

Grâce à un Nabil Fekir retrouvé, auteur d'un triplé, les hommes de Bruno Genesio ont donc validé très facilement leur ticket pour le prochain tour.

Un premier ouragan lyonnais

Sur leur première action, les Lyonnais trouvaient la faille grâce à l'opportunisme de l'international tricolore (1-0, 5e). Largement au-dessus techniquement, les Gones maîtrisaient parfaitement les débats et doublaient la mise par Cornet suite à un excellent service de Jallet (2-0, 17e). Et si Garcia profitait d'une perte de balle de Ferri pour relancer les siens (2-1, 26e), Fekir enfonçait lui un peu plus le clou dans la foulée sur une frappe contrée (3-1, 27e). Les buts pleuvaient !

Le festival se poursuivait puisque Darder y allait de sa réalisation après un bel échange avec Fekir (4-1, 34e). Quelle humiliation pour la formation néerlandaise, complètement dépassée par la vivacité des locaux. L'addition aurait pu être encore plus salée avant la pause sans la maladresse des Rhodaniens, insolents de facilité.

Les Gones emportent tout sur leur passage

Moins pressants, les partenaires de Ghezzal baissaient largement le pied au retour des vestiaires et s'en remettaient à Lopes, qui sortait trois arrêts de grande classe en l'espace de dix minutes. L'entrée de Lacazette apportait un peu plus de fraîcheur et seulement deux minutes plus tard, le goleador lyonnais se retrouvait à l'origine du but troisième but de Fekir, servi sur un plateau par Darder (5-1, 79e).

Aouar se permettait même le luxe d'enfoncer un sixième but en toute fin de partie sur une nouvelle offrande de Jallet (6-1, 86e) tandis que Diakhaby envoyait un peu plus l'AZ en enfer en coupant parfaitement un corner de Fekir (7-1, 90e). Si l'adversité n'était pas incroyable, il faudra néanmoins compter sur Lyon pour la suite de la compétition !

La note du match : 6/10

Cinq buts en 34 minutes, nous avons été servis ce soir ! Si l'Olympique Lyonnais a tenu son rang en livrant une prestation très sérieuse, on peut regretter le niveau très faible de l'AZ, indigne d'un 16e de finaliste d'une compétition européenne. Mais un match intéressant à suivre tout de même avec une fin de partie réussie des Gones qui en ont rajouté trois.

Les buts :

- Haps réalise une passe en retrait hasardeuse qui profite à Fekir, à l'affût. Le Tricolore s'enfonce dans la surface et trompe facilement Krul d'un plat du pied gauche plein de lucidité (1-0, 5e).

- Diakhaby renverse le jeu vers Ghezzal, qui transmet le ballon à Darder. D'une subtile passe en profondeur, l'Espagnol trouve Jallet, qui, intelligemment, centre en retrait pour Cornet. Au point de penalty, l'ailier lyonnais trouve la faille du pied droit face à un Krul impuissant (2-0, 17e).

- Ferri se rend coupable d'une perte de balle au milieu du terrain et voit les joueurs de l'AZ partir en contre. Pas attaqué, Garcia, positionné sur la gauche, croise parfaitement son tir à ras de terre du pied gauche (2-1, 26e).

- Sur un corner tiré par Ghezzal, le ballon n'est pas dégagé et parvient jusqu'à Fekir. Le premier buteur lyonnais tente sa chance du pied gauche, profitant d'un contre malheureux d'un adversaire pour tromper Krul une nouvelle fois (3-1, 27e).

- Fekir fixe la défense de l'AZ à 20 mètres du but de Krul et sert Darder, positionné à l'entrée de la surface. L'Espagnol éliminé Vlaar d'un crochet et enchaîne avec une frappe à ras de terre sur laquelle Krul n'a pas la main assez ferme (4-1, 34e).

- Sur le côté gauche, Darder sollicite le une-deux avec Lacazette et se retrouve dans la surface de réparation. Intelligemment, l'Espagnol sert en retrait Fekir qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (5-1, 79e).

- Aouar s'appuie sur Jallet sur le côté droit et se retrouve seul devant Krul. Le jeune Lyonnais trompe le portier batave d'un plat du pied sûr entre les jambes (6-1, 86e).

- Fekir tape parfaitement son corner et trouve la tête de Diakhaby, qui saute plus haut que tout le monde. Trop laxiste, Krul ne peut rien faire sur le coup de casque du jeune Lyonnais (7-1, 90e).

Les NOTES des LYONNAIS

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nabil Fekir (9/10)

L'attaquant lyonnais monte clairement en puissance. Bien mieux ces dernières semaines, l'international tricolore a confirmé sa belle passe grâce à un triplé et deux passes décisives pour Darder et Diakhaby. Un match complet au cours duquel il a brillé et s'est surtout mis en confiance après plusieurs mois très compliqués suite à son retour de blessure.

LYON :

Anthony Lopes (6,5) : excellent lors de la première manche, le Portugais a été bien moins sollicité ce soir. Il a dû s'incliner sur la première tentative néerlandaise avant de sortir le grand jeu à trois reprises juste après la pause. Mine de rien, il a réalisé son match, une fois de plus.

Christophe Jallet (7,5) : invité de dernière minute suite à la blessure de Morel, l'international tricolore a parfaitement tenu son rang. Il est double passeur décisif sur les buts de Cornet et d'Aouar. Solide.

Mapou Yanga-Mbiwa (5) : le moins bon du côté de l'OL ce soir. Il a souvent été mis en difficulté sur les quelques percées adverses et a énormément souffert sur ses duels avec Garcia. S'il y en a un qui peut avoir le masque à Lyon, c'est bien lui.

Mouctar Diakhaby (7) : le jeune défenseur s'est montré très solide. Outre sa puissance indéniable dans les duels, sa qualité de relance, en atteste à sa magnifique transversale vers Ghezzal sur le deuxième but, a été importante dans la construction du jeu lyonnais. Son but de la tête en fin de partie vient récompenser sa bonne prestation.

Rafael (6,5) : un bon match du Brésilien, repositionné à gauche de la défense suite à la blessure de Morel peu avant le début de la rencontre. Il a bien contenu Bel-Hassani, qui n'a pas existé ce soir face à l'ancien Mancunien.

Jordan Ferri (5,5) : capitaine d'un soir, le milieu s'est rendu coupable d'une perte de balle largement évitable qui a débouché sur le but néerlandais. Dommage...

Lucas Tousart (6,5) : très bon lors de la première manche, le jeune milieu a été bien plus discret ce soir. Qu'importe, il a joué à son rythme, livrant tout de même une copie propre et sérieuse. Remplacé à la 80e minute par Corentin Tolisso (non noté).

Sergi Darder (8,5) : très moyen à l'aller, l'Espagnol s'est régalé dans l'entrejeu. Passes osées, remontées de balle intéressantes, jeu entre les lignes intelligent, le milieu lyonnais a tout fait à ses adversaires. Il s'est même permis de marquer le quatrième but de son équipe, livrant au passage une très belle passe décisive pour le triplé de Fekir. Il a clairement marqué des points ce soir.

Rachid Ghezzal (6) : une partie correcte de l'Algérien, qui a joué à son rythme. De nombreuses combinaisons intéressantes et une justesse technique bien connue désormais. Remplacé à la 76e minute par Alexandre Lacazette (non noté), à l'origine du cinquième but lyonnais.

Nabil Fekir (9) : lire commentaire ci-dessus.

Maxwell Cornet (6) : malgré son but, l'ailier a été le moins en vue des joueurs offensifs lyonnais. Il a tout de même réalisé un match sérieux qui va lui donner de la confiance pour la suite de sa saison. Il sort sur blessure à un tibia. Remplacé à la 63e minute par Houssem Aouar (non noté), qui a marqué son premier but européen ce soir.

LYON 7-1 AZ ALKMAAR (mi-tps: 4-1) - LIGUE EUROPA - 1/16e de finale

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : A. Kulbakov



Buts : N. Fekir (4e) M. Cornet (17e) N. Fekir (27e) Sergi Darder (34e) N. Fekir (78e) H. Aouar (86e) M. Diakhaby (89e) pour LYON - L. Garcia (26e) pour AZ ALKMAAR

Avertissements : M. Cornet (63e) , C. Jallet (66e) , pour LYON - L. Garcia (45e) , R. Haps (60e) , pour AZ ALKMAAR



LYON : Anthony Lopes - Rafael , M. Yanga-Mbiwa , M. Diakhaby , - J. Ferri , L. Tousart (C. Tolisso, 81e) , Sergi Darder - R. Ghezzal (A. Lacazette, 76e) , N. Fekir , M. Cornet (H. Aouar, 63e)



AZ ALKMAAR : T. Krul - M. Johansson , R. Vlaar (R. van Eijden, 46e) , S. Wuytens , R. Haps - D. Luckassen , A. Jahanbakhsh (M. Seuntjens, 72e) , B. Rienstra - I. Bel Hassani , F. Friday (W. Weghorst, 77e) , L. Garcia



Sans surprise, Lacazette a été préservé par Bruno Genesio

Cornet a inscrit le deuxième but lyonnais du pied droit (17e)

Darder a réalisé un gros match avec un but (34e) et une passe décisive à la clé

Premier but européen pour Aouar, qui a inscrit la sixième réalisation lyonnaise

Diakhaby a marqué le dernier but des Gones de la tête