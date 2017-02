Manchester United : Rooney en Chine ? Le feuilleton bat son plein !

Annoncé en Chine par une partie des tabloïds, Wayne Rooney devrait finalement rester à Manchester United jusqu'en fin de saison. Les prétendants étaient pourtant prêts à proposer à l'attaquant un salaire hebdomadaire de 880 000 euros, ce qui en aurait fait le joueur le mieux payé du monde !

Bientôt le clap de fin en Europe pour Rooney ?

«Je ne peux pas garantir que je serai là la semaine prochaine, donc comment je peux garantir qu'un joueur sera là la saison prochaine ?» Interrogé sur le cas Wayne Rooney, l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, s'est montré particulièrement évasif mardi en conférence de presse.

Avec cette sortie, le Special One a évidemment fait les choux gras des médias britanniques qui spéculent déjà depuis de longs mois au sujet de l'avenir de l'international anglais. Clairement sur la pente descendante, l'attaquant de 31 ans fait désormais office de simple remplaçant chez les Red Devils, malgré sa polyvalence qui lui permet de jouer aussi bien derrière l'avant-centre qu'en milieu relayeur.

Départ acté pour les tabloïds !

Cette situation alimente évidemment les rumeurs, dont les plus insistantes envoient le Britannique en Chine, où le marché des transferts reste ouvert jusqu'à mardi prochain. Ces derniers jours, le feuilleton a été relancé par le Telegraph qui a révélé que les dirigeants mancuniens ne s'opposeraient pas à un départ de leur capitaine à cette période de la saison au cas où celui-ci en faisait la demande, et même s'il sera impossible de le remplacer numériquement avant cet été.

Du coup, les tabloïds s'en donnent à coeur joie. «Mardi, au revoir Rooney», titre notamment le Mirror. Le quotidien assure que plus rien ne s'oppose au départ du Mancunien puisqu'il a atteint son objectif en devançant Bobby Charlton pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Red Devils avec 250 réalisations.

Pas de mouvement avant l'été ?

Il faut dire qu'un pont d'or attend Rooney en Asie. Même le sérieux Sky Sports relaie l'intérêt de Guangzhou Evergrande et de Beijing Guoan tout en évoquant un possible salaire de 880 000 euros par semaine ! A ce tarif, l'Anglais deviendrait le joueur le mieux payé de la planète, devant Carlos Tevez (Shanghai Shenhua) et ses 38 millions d'euros annuels. Sauf que d'après cette source, Rooney ne va pas bouger dans l'immédiat. En revanche, comme le souligne le Daily Mail, le natif de Liverpool supporte mal de voir son temps de jeu décliner. Au plus tard l'été prochain, un départ devrait donc être à l'ordre du jour. Reste à savoir si ce sera vers la Chine et avec un tel salaire.

