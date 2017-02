Ligue Europa : Saint-Etienne veut croire à l'exploit mais tremble devant Ibrahimovic... Présentation et compos probables

Battu par Manchester United à l'aller (0-3), l'AS Saint-Etienne tentera de renverser la situation ce mercredi (18h) sur sa pelouse de Geoffroy-Guichard en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Mais la tâche ne sera pas simple pour les Verts, qui craignent particulièrement Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un triplé à l'aller.

A l'aller, Ibrahimovic a inscrit un triplé face aux Verts

L'AS Saint-Etienne est condamnée à l'exploit ce mercredi (18h) face à Manchester United, dans le cadre des 16es de finale retour de la Ligue Europa. Battus 3-0 à l'aller, les Verts devront sortir un très grand match sur leur pelouse de Geoffroy-Guichard pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Christophe Galtier veut y croire.

«Le public s'attend à ce que l'on fasse honneur à nos couleurs. Personnellement, ce que je veux, c'est qu'on gagne. Dans un match, tout peut arriver : il peut y avoir une bonne entame, des faits de jeu... Le plus important est de jouer pour gagner et ne pas encaisser de but, ce qui réduirait notre chance de qualification» , a confié l'entraîneur stéphanois en conférence de presse mardi. Seules 6% des équipes battues 3-0 à l'extérieur à l'aller se sont qualifiées au retour dans les Coupes d'Europe.

Zlatan bourreau de l'ASSE

Marquer trois buts et ne pas en encaisser permettrait à l'ASSE de disputer la prolongation ce soir. Mais en face, il y aura son bourreau Zlatan Ibrahimovic. «Il ne joue pas ? Si ? Merde, a plaisanté, à moitié, Romain Hamouma en conférence de presse. C'est un très grand joueur. Ça fait plusieurs années qu'on le joue et plusieurs années qu'il nous met des buts. Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour l'arrêter.» Auteur d'un triplé à l'aller, le Suédois a porté son total à 17 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues face aux Verts.

D'ailleurs, Bernard Caïazzo n'avait pas vraiment apprécié l'arbitrage en faveur de l'ancien Parisien à l'aller à Old Trafford. «Le résultat du match aller est très lourd parce que l'ASSE n'a pas concrétisé ses nombreuses occasions et que nous avons eu un drôle d'arbitrage, un peu comme si Zlatan Ibrahimovic avait arbitré» , a lancé le co-président stéphanois à l'AFP. MU avait notamment marqué suite à un coup franc et un penalty plus que généreux obtenus par Ibrahimovic.

Galtier ne fera pas tourner

Pour tenter l'exploit, Galtier a annoncé qu'il alignera sa «meilleure équipe» . Le coach stéphanois devrait reconduire la même défense qu'à Old Trafford (Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, F. Pogba). Devant, Jorginho pourrait débuter alors qu'il sera suspendu contre Caen dimanche en L1. Côté mancunien, Wayne Rooney est absent et annoncé en partance pour la Chine, mais les Red Devils devraient débuter avec Paul Pogba, Juan Mata, Ibrahimovic et Anthony Martial dans le Chaudron.

Les équipes probables :

Saint-Etienne : Ruffier - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, F. Pogba - Veretout, Pajot - Jorginho, Saivet, Monnet-Paquet - Hamouma.

Manchester United : De Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Blind - Carrick, Fellaini, P. Pogba - Mata, Ibrahimovic, Martial.

