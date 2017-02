Ligue des Champions : Monaco doit voir plus loin que Manchester City, présentation et compos probables

Etincelant cette saison, Monaco fait incroyablement figure de favori avant le coup d'envoi de son 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi (20h45). Meilleure attaque, meilleure défense, l'ASM doit voir l'équipe de Pep Guardiola comme un simple obstacle sur sa route européenne.

Monaco part favori de son duel face à Manchester City.

La semaine dernière déjà, on vous disait que si le FC Barcelone faisait figure de grand favori, le Paris Saint-Germain n'avait aucune raison de se faire petit face au géant catalan avant leur affrontement en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, les chiffres étant favorables au champion de France. On connaît la suite.

Ce mardi, c'est au tour du leader de la Ligue 1, l'AS Monaco, d'effectuer son retour sur la piste aux étoiles. Avec un déplacement chez un autre grand d'Europe, Manchester City (20h45). Là encore, parce que c'est un cador anglais, parce que c'est Josep Guardiola sur le banc, on aurait eu très peur pour le club de la Principauté il n'y a pas si longtemps encore. Mais ce n'est plus vrai à présent.

City redoute cette équipe de Monaco

Même le technicien espagnol sent que quelque chose a changé cette saison. Oui, le Catalan craint Monaco. Et il a raison. Car si son équipe de City affiche un degré de forme légèrement supérieur (91/100 à l'indice MF contre 89 pour l'ASM), la formation de Leonardo Jardim, qui pourra aligner son équipe type ce soir hormis Jemerson, suspendu, en charnière centrale, réalise de meilleures performances depuis le début de la saison que son adversaire.

Avec 108 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, contre 79 pour City, Monaco possède la meilleure attaque d'Europe. Et affiche un joli ratio de 2,63 buts par match jusqu'ici, contre 2,08 pour les Citizens. Mais la formation du Rocher possède aussi une meilleure défense : 1 but concédé par match en moyenne contre 1,08 pour Manchester. Evidemment, les écarts sont minimes mais ils prouvent tout de même que l'ASM possède une équipe de tout premier plan cette saison, et pas seulement sur la scène nationale.

Comme pour le PSG, on peut espérer de grandes choses pour Monaco sur la scène européenne cette saison. Et avec des jeunes joueurs au sommet de leur art, Bernardo Silva, Lemar, Bakayoko, Fabinho, Sidibé, Mendy, qui ne seront peut-être plus là la saison prochaine, et un Falcao retrouvé, l'ASM peut faire plier n'importe quel grand d'Europe cette saison. Et donc Manchester City, seulement deux points devant Tottenham en Premier League. Un Tottenham que Monaco a battu deux fois, deux fois 2-1, durant la phase de poules de cette Ligue des Champions.

Les équipes probables :

Manchester City : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - Fernandinho - Sané, De Bruyne, David Silva, Sterling - Agüero.

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Germain.

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.