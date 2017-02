Transfert : et si Monaco ne retenait pas ses cadres l'été prochain ?

Performants depuis le début de la saison, plusieurs joueurs de l'AS Monaco ont tapé dans l'oeil des grands d'Europe. Cela tombe bien, le vice-président Vadim Vasilyev ne retiendra pas forcément ses cadres l'été prochain. A condition de récupérer les montants réclamés bien sûr.

Fabinho fait partie des Monégasques susceptibles de partir.

Cet hiver, l'AS Monaco n'a pas craqué sur le marché des transferts. Et ce malgré les intérêts de cadors européens pour ses joueurs les plus prometteurs.

Contrairement aux années précédentes, le club de la Principauté a souhaité conserver son effectif afin de remplir son palmarès à la fin de la saison. Il faut dire que l'actuel leader de Ligue 1 est encore en course pour un sacre dans plusieurs compétitions.

B. Silva n'est pas le seul convoité

Mais une fois la saison terminée, rien ne dit que l'ASM bloquera de nouveau ses meilleurs éléments. Interrogé par The Times, le vice-président Vadim Vasilyev a confirmé les approches de grands clubs européens pour Bernardo Silva (22 ans) et d'autres Monégasques. Et si le dirigeant a estimé que le moment était mal choisi pour évoquer le sujet, juste avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City mardi (20h45), on devine que certains éléments ne seront pas forcément retenus.

«Des intérêts pour Bernardo Silva ? Oui, oui. Je ne veux vraiment pas entrer dans les détails, mais c'est le cas pour tous nos joueurs majeurs, a reconnu Vasilyev. Nous avons été contactés par de grands clubs européens. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Laissons la saison se terminer et ensuite nous nous occuperons du projet de la saison prochaine. Le coach, les joueurs et moi sommes concentrés sur la saison actuelle.»

Fabinho rêve toujours d'Angleterre

De quoi laisser la porte ouverte à des cadres comme Tiémoué Bakayoko (22 ans), Thomas Lemar (21 ans) ou Fabinho (23 ans). Convoité par les deux formations de Manchester, City et United, le Brésilien a répété son envie de découvrir la Premier League. «Mon nom a été associé à de nombreux clubs mais, en ce moment, je suis à l'ASM et j'y suis très bien, a calmé le milieu de terrain. J'ai déjà dit que la Premier League m'attirait, j'espère y jouer un jour. J'attends de voir de quoi mon avenir sera fait.»

Bien évidemment, si Monaco laisse filer ses joueurs, les montants récupérés seront énormes et donc suffisants pour reconstruire un groupe compétitif. Ainsi, l'ASM resterait fidèle à sa politique. On peut donc s'attendre à un mercato estival agité sur le Rocher…

Selon vous, Monaco doit-il vendre certains de ses meilleurs joueurs l'été prochain ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.