Lille : quel avenir pour "l'intérimaire" Franck Passi ?

Nommé entraîneur de Lille pour quatre mois mardi dernier, Franck Passi verra son ancien mentor Marcelo Bielsa lui succéder à la fin de la saison. Enfiler de nouveau le costume d'adjoint de l'Argentin ou partir ailleurs voler de ses propres ailes ? Le technicien provençal aura le choix l'été prochain.

Franck Passi n'est pas emballé pour redevenir adjoint.

Dimanche, Lille a mis un terme au suspense. Comme cela était pressenti depuis plusieurs jours, Franck Passi, nommé entraîneur des Dogues mardi dernier à la place de Patrick Collot, fera office de simple intérimaire. Sous contrat pour quatre mois, le technicien provençal va préparer le terrain et tenter d'assurer le maintien en Ligue 1 avant l'arrivée de Marcelo Bielsa, qui prendra ses fonctions le 1er juillet.

Avant de signer au LOSC, le natif de Bergerac avait forcément été informé de la prochaine nomination d'El Loco, dont il a été l'adjoint à l'Olympique de Marseille lors de l'exercice 2014-2015. Tout cela étant désormais officiel, la question de l'avenir du technicien de 50 ans va se poser alors que le club nordiste aimerait le conserver dans un autre rôle.

Le LOSC va lui proposer un poste

«La porte est grande ouverte pour que Franck Passi reste au club. Ce sera à lui de prendre sa décision. S'il reste, il pourra travailler avec Marcelo Bielsa ou occuper une autre fonction au sein du club», a avancé une source proche de la direction des Dogues dimanche auprès de RMC. Mais Passi, qui a déjà goûté durablement au poste de numéro un à l'OM d'avril à octobre 2016, acceptera-t-il de se retrouver à nouveau dans l'ombre de Bielsa ? Rien n'est moins sûr. Surtout que le coach provençal a déjà tenu à rappeler qu'il restait seul maître de ses choix jusqu'en fin de saison.

F. Passi - «je suis venu pour être entraîneur, pas adjoint»

«Entre nous, ça se passera comme je le déciderai moi. Je suis clair. Je suis venu pour être entraîneur, pas adjoint», a-t-il affirmé ce lundi dans les colonnes de L'Equipe. «Après le 30 juin, on verra. Quatre mois, c'est intense et, en même temps, très long en football. Il est prématuré d'envisager ce qui arrivera ensuite. Je vais me concentrer sur mon travail car le chemin est encore long.»

D'ici la fin de saison, Passi espère sans doute augmenter sa cote auprès d'éventuels prétendants en permettant aux Nordistes, actuellement 14es du championnat, d'accrocher le maintien. Et sa mission a bien commencé puisque l'ancien milieu de terrain a conduit Lille à la victoire à Caen (1-0) samedi en Ligue 1, interrompant une série de trois défaites consécutives. D'après RMC, le coach dispose déjà de contacts en France et à l'étranger et s'il parvient à tirer le meilleur des Dogues, la liste des clubs intéressés pourrait s'allonger !

