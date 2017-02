PSG : annoncée imminente, la prolongation de Cavani à l'arrêt !

Considérée comme quasi-actée ces dernières semaines, la prolongation de contrat de l'attaquant Edinson Cavani au Paris Saint-Germain se fait toujours attendre. En raison de l'intransigeance du directeur du football Patrick Kluivert, les négociations butent sur un point et se retrouvent désormais en stand-by.

Toujours pas d'accord pour prolonger Edinson Cavani.

«Après plusieurs discussions, nous avons trouvé un accord. Il fallait régler de nombreux points.» Mi-janvier, Edinson Cavani annonçait sa prolongation imminente en faveur du Paris Saint-Germain. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2018, l'attaquant de 30 ans devait renouveler son bail pour deux années supplémentaires.

Mais le temps passe et le club de la capitale n'a toujours rien officialisé à ce sujet. Et pour cause, initialement attendue avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0) mardi dernier, la prolongation de l'Uruguayen ne devrait pas intervenir dans l'immédiat. En effet, le quotidien Le Parisien fait état ce lundi de négociations actuellement à l'arrêt !

Pas de rendez-vous au programme

D'après le journal régional, El Matador et ses conseillers ne sont pas satisfaits de certaines clauses du contrat proposé par les dirigeants franciliens qui compliquent les conditions d'obtention de l'un des bonus. Face à eux, le directeur du football du PSG Patrick Kluivert ne veut rien lâcher et se montre intransigeant. Pour l'heure, aucun nouveau rendez-vous n'est prévu entre le clan du Sud-Américain et son club...

L'avenir de Cavani pas remis en cause

Bien sûr, ce contretemps n'est pas de nature à remettre en cause le principe même d'une prolongation ou l'avenir de Cavani à Paris. Il faut dire que le départ de Zlatan Ibrahimovic l'été dernier a permis d'exaucer le souhait de l'avant-centre. Enfin repositionné en pointe, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club se sent comme un poisson dans l'eau dans la capitale et n'a aucun intérêt à quitter le PSG maintenant. Puis les négociations coincent seulement sur des détails financiers, qui se régleront avec le temps.

Reste qu'à l'approche d'échéances importantes (Clasico contre l'Olympique de Marseille dimanche en L1, 8e de finale retour de C1 face au Barça le 8 mars, finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco le 1er avril), les Franciliens aimeraient sûrement pouvoir compter sur un Cavani avec l'esprit totalement libéré. Auteur d'une saison exceptionnelle avec 34 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien Napolitain mérite bien ça !

