Ligue 1 : à une semaine du Clasico, Eyraud et l'OM affichent leurs ambitions !

Rassuré par sa victoire 2-0 face à Rennes samedi, l'Olympique de Marseille a annoncé la couleur à une semaine du Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche prochain en Ligue 1. Pour le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, seule la victoire sera belle !

Eyraud et l'OM n'ont pas peur du PSG.

A une semaine du Clasico qui l'opposera au Paris Saint-Germain au stade Vélodrome dimanche prochain (21h) à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se prend à rêver !

Très irrégulier ces dernières semaines, le club phocéen s'est relancé face à Rennes (2-0) samedi en championnat et ne veut rien s'interdire avant de défier le club de la capitale, comme l'a fait savoir le président olympien, Jacques-Henri Eyraud.

J.-H. Eyraud - «je signe surtout pour une victoire !»

«On sera à guichets fermés, ça sera une ambiance de feu. Bien sûr, ce PSG nous semble être une montagne, surtout depuis le match contre Barcelone, mais on est l'OM. Et l'OM face au PSG, il va tout donner pour essayer de gagner», a lancé le dirigeant au micro de Téléfoot ce dimanche. «Signer pour un nul ? Moi je signe surtout pour une victoire !»

A priori rien à voir donc avec le match aller (0-0) du 23 octobre où, pour sa première sur le banc de l'OM, Rudi Garcia avait avant tout cherché à bétonner. Même si l'ensemble reste fragile, le technicien phocéen a pu noter des progrès encourageants samedi face aux Bretons, notamment au cours de la seconde période : Grégory Sertic représente une alternative crédible en défense centrale, Morgan Sanson prend de plus en plus d'épaisseur au milieu de terrain et Clinton Njie est capable de marquer en l'absence de Bafétimbi Gomis. En parallèle, la recrue Dimitri Payet retrouve peu à peu la forme.

Evra veut «renverser des montagnes»

«Je me sens de mieux en mieux, ça me permet de plus courir, d'avoir plus le ballon ; maintenant, une grosse semaine arrive pour préparer ce match important. Il faudra le préparer avec beaucoup de sérieux et de sérénité», a prévenu le Réunionnais. «Paris est favori mais on va tout donner. En respectant le maillot de l'Olympique de Marseille, on peut renverser des montagnes !» , lui a répondu en écho Patrice Evra, également recruté cet hiver.

Face à un PSG qui a marqué les esprits contre le FC Barcelone (4-0) mardi en Ligue des Champions, la tâche s'annonce cependant compliquée pour l'actuel 6e de Ligue 1 qui n'a plus battu son rival historique depuis le 27 novembre 2011. Mais pour le premier Clasico à la maison de l'ère Frank McCourt, les supporters phocéens espèrent évidemment que l'OM va frapper un grand coup !

