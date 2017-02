Top Déclarations : le truc de fou d'Al-Khelaïfi, Anelka va balancer la taupe, Diaby s'insurge... Damien Da Silva - Top Declarations, Mise en ligne: le 18/02/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, le truc de fou d'Al-Khelaïfi, Anelka va balancer la taupe, Diaby s'insurge, Ben Arfa calme l'adjoint d'Emery, Ferdinand dézingue Wenger, Mourinho a raté PSG-Barça... Découvrez les phrases choc de la semaine. Nasser Al-Khelaïfi était sur un nuage après le succès contre le Barça. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Nasser Al-Khelaïfi - «C'est un truc de fou. C'est magnifique pour nous, le club, les joueurs, le coach, le staff. C'est un magnifique match, je le sentais. Tout le monde était prêt, j'ai regardé les joueurs dans les yeux et j'y ai cru. Ce n'est pas fini, mais on peut profiter de cette victoire. Je suis très fier de tout le monde» (beIN Sports, le 14/02/2017) Après la victoire incroyable face au FC Barcelone (4-0) mardi en Ligue des Champions, le président du Paris Saint-Germain s'est complétement lâché et n'a jamais semblé aussi heureux ! 2. Nicolas Anelka - «Je connais le coupable, je le dévoilerai dans mon film. Mais le 'Va te faire enc... sale fils de p...', je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, je l'aurais assumé. Je l'aurais répété même. Je n'ai pas besoin de me cacher. J'assume tout ce que je dis et tout ce que je fais, moi» (Onze Mondial, le 15/02/2017) La fameuse taupe du vestiaire de l'équipe de France lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud sera prochainement connue... 3. Abou Diaby - «Je réponds rarement aux attaques gratuites mais difficiles de ne pas commenter l'humour méprisant et lâche de Cazarre hier dans J+1. Au-delà de l'insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte. Gratuit, blessant et si peu courageux» (Twitter, le 13/02/2017) Peut-on rire de tout ? Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est insurgé envers une blague de l'humoriste Julien Cazarre, qui a comparé un enfant atteint de leucodystrophie à l'ex-Gunner. 4. Hatem Ben Arfa à un adjoint d'Unai Emery - «Tu fais mal au crâne Carcé. Tu cries trop fort, laisse-nous jouer ! Arrête de crier comme ça» (Canal +, le 12/02/2017) Après la victoire face à Bordeaux (3-0) vendredi dernier en L1, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a reproché à Juan Carlos Carcedo de trop crier sur le bord de la pelouse. Une scène plutôt marrante ! 5. Rio Ferdinand à propos d'Arsène Wenger - «J'ai parlé avec van Persie et d'autres joueurs qui ont joué à Arsenal, avant de partir pour gagner avec d'autres clubs... Robin m'a dit de United : 'Cet endroit est fait pour gagner.' Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Arsenal et peut-être que les choses ont empiré... Je regarde souvent les grands entraîneurs et je me demande : 'Est-ce que j'aurais aimé jouer pour lui ?' Mais avec Wenger, ma réponse est clairement : 'Non, absolument pas.'» (Mirror, le 13/02/2017) Humilié par le Bayern Munich (1-5) en Ligue des Champions avec Arsenal mercredi, l'entraîneur des Gunners se retrouve sous le feu des critiques. Et si c'était la fin de l'aventure du technicien français à Londres ? 6. Pascal Dupraz - «De quel budget dispose le Barça ? 700 millions ? Ça fait 20 fois plus que nous, non ? Alors s'ils en prennent quatre face à Paris, on peut se permettre de perdre 79-0, on aura fait mieux que Barcelone» (Conférence de presse, le 16/02/2017) Et puisque Toulouse a gagné face au Paris Saint-Germain (2-0) lors du match aller, les Violets sont-ils supérieurs aux Blaugrana ? Selon le théorème de Dupraz, la réponse est oui ! 7. Christophe Galtier - «J'adore ce genre de joueurs. Ils sont forts, très forts. Quand je regarde Zlatan Ibrahimovic, je pense à Eric Cantona. Grande personnalité. Il peut devenir fou en une seconde, dire de grandes choses, puis : 'Ok, je l'ai dit'. Mais, surtout, c'est un joueur incroyable. Et il marque. But, but, but. Beaucoup de gens ont dit qu'il serait en difficulté en Angleterre, mais il en est déjà à 20 buts» (Daily Telegraph, le 14/02/2017) En prononçant trois fois le mot «but» en parlant de Zlatan Ibrahimovic, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a porté malheur à son équipe avec un triplé du buteur de Manchester United face à son équipe (3-0) lors du match aller des 16es de finale de l'Europa League. 8. Thiago Silva - «La MSN va nous donner beaucoup de travail, on ne va pas avoir la vie facile, pas même une minute. C'est très compliqué pour n'importe quelle défense. C'est quasiment impossible de les arrêter. Il va falloir être concentré au maximum, les empêcher tant que possible d'avoir le ballon et prier Dieu» (El Mundo Deportivo, le 13/02/2017) Pas besoin de prier Dieu, il suffisait d'appeler Presnel Kimpembe ! 9. Lucas - «Mon joueur préféré de Ligue 1, c'est Lassana Diarra. Celui qui est à Marseille. Je ne sais pas ce qui lui arrive actuellement, il a un peu disparu. Mais il était vraiment fort. Il a un style que j'adore, un peu semblable à Thiago Motta, dont je suis fan» (So Foot, le 14/02/2017) Le Brésilien du Paris Saint-Germain va devoir trouver un nouveau joueur préféré puisque l'international tricolore a quitté l'Olympique de Marseille cette semaine. 10. José Mourinho - «Paris-Barcelone ? Je n'ai pas vu le match. J'ai regardé ASSE-Lorient» (Conférence de presse, le 15/02/2017) Si le résultat était le même (4-0), l'entraîneur de Manchester United a tout de même raté un sacré match pour préparer le 16e de finale de l'Europa League contre les Verts. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





