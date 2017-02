OM : Zubizarreta fait le point sur le dossier de l'attaquant star recherché...

Lors du prochain mercato d'été, l'Olympique de Marseille va tenter de s'attacher les services d'un attaquant capable d'incarner sur le long terme le projet de Frank McCourt. Sur les ondes de la radio RMC, le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta a fait le point sur ce dossier qui s'annonce d'ores et déjà très important.

Andoni Zubizarreta a évoqué le recrutement d'un buteur.

Avec ses 16 buts inscrits en Ligue 1, l'avant-centre Bafétimbi Gomis réalise de bonnes performances sous les couleurs de l'Olympique de Marseille cette saison, mais le joueur prêté de Swansea ne devrait pas s'éterniser à la pointe de l'attaque du club phocéen.

En effet, début janvier, RMC annonçait que l'OM avait l'intention de réaliser un grand coup l'été prochain en s'attachant les services d'un buteur capable d'incarner le projet du propriétaire Frank McCourt sur de nombreuses années. Pour trouver la perle rare, une enveloppe de 50 millions d'euros serait même à la disposition du directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Zubizarreta calme le jeu, mais...

Et justement, le dirigeant espagnol était l'invité de la radio française mercredi. Interrogé concernant ce dossier qui sera bien évidemment très important pour Marseille en juin prochain, l'ancien gardien a calmé le jeu. «Toute la question est là, dans ce mot 'star', 'vedette' ou 'crack'. Les buts, c'est ce qu'il y a de plus cher dans le football. On pourrait penser que les gardiens, qui évitent les buts, seraient aussi les joueurs les plus chers, mais non, ce sont les buteurs qui valent le plus d'argent», a rappelé Zubizarreta.

«Même les plus grands clubs du monde ont parfois du mal à faire signer un grand buteur. On parle ici de transferts qui commencent à 70 millions d'euros et qui peuvent dépasser les 100 millions ! Evidemment, ce n'est pas notre marché. Si certains veulent rêver, ils peuvent, mais il faut avoir les pieds sur terre», a prévenu l'Espagnol.

Si toutes les folies ne seront donc pas possibles pour l'actuel 6e de Ligue 1, le budget important de Marseille devrait tout de même permettre à Zubizarreta de réaliser un gros coup cet été. En tout cas, pour le vrai lancement du projet McCourt, les dirigeants olympiens seront attendus au tournant par les supporters pour trouver un buteur encore plus efficace que Gomis. Et ça ne sera pas forcément facile vu le rendement de la Panthère...

