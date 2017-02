Un Bayern impressionnant surclasse Arsenal ! - Débrief et NOTES des joueurs (Bayern 5-1 Arsenal)

Après une seconde période incroyable, le Bayern Munich a écrasé Arsenal (5-1) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Après la sortie sur blessure de Laurent Koscielny, les Gunners ont explosé et sont quasiment éliminés de la C1...

La joie des Munichois après le but de Lewandowski.

Quelle démonstration de la part des Allemands ! Après une seconde période exceptionnelle, le Bayern Munich a surclassé Arsenal (5-1) à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Après la sortie de Laurent Koscielny juste après la pause, les Gunners ont totalement explosé en encaissant 4 buts sur les 45 dernières minutes. Sauf si un miracle se produit lors de la manche retour à Londres, Arsenal va prendre la porte pour la 7e fois de suite à ce stade de la compétition...

Robben fait sa spéciale, Sanchez relance les Gunners...

Dès le début de la partie, les Allemands avaient sans surprise la maîtrise du ballon et Ospina devait s'employer sur une première frappe lointaine de Vidal. Sous pression, les Gunners étaient asphyxiés et Robben réalisait sa spéciale avec un tir enroulé à l'entrée de la surface qui terminait dans la lucarne opposée d'Ospina (1-0, 11e). Un classique. Réveillé par ce but, Arsenal se montrait dangereux et obtenait un penalty à la suite d'une faute de Lewandowski sur Koscielny.

Si Neuer repoussait la tentative de Sanchez, le Chilien suivait parfaitement et trouvait le fond des filets d'une frappe croisée (1-1, 30e). Quelques minutes plus tard, Bellerin stoppait un centre d'Alaba de la main dans sa surface... mais l'arbitre ne bronchait pas pour la plus grande colère des Bavarois ! Alors que le Bayern se procurait une belle occasion avec une tête d'Hummels qui frôlait le poteau gauche d'Ospina, Özil perdait un duel face à Neuer juste avant la pause.

Koscielny blessé, le festival du Bayern !

La seconde période débutait mal pour Arsenal avec la blessure de Koscielny ! Déstabilisés par la sortie du Français, les Gunners craquait sur une tête de Lewandowski sur un centre de Lahm (2-1, 53e). Et ce n'était pas fini ! Dans la foulée, le Polonais effectuait une talonnade grandiose pour Thiago qui ajustait parfaitement Ospina (3-1, 56e). Quelques secondes plus tard, Lewandowski trouvait la barre puis Gibbs détournait un tir de Robben de la main juste devant sa ligne... mais l'arbitre ne sifflait toujours pas penalty !

Si Ospina sauvait les siens ensuite sur une tête de Martinez, le Colombien concédait encore un but sur une frappe de Thiago déviée dans sa cage par Xhaka (4-1, 63e). Arsenal prenait l'eau ! Dans cette seconde période à sens unique, les Munichois continuaient de pousser mais butaient sur Ospina à l'image d'un tir de Douglas Costa. Puis tout juste entré en jeu, Müller profitait d'une offrande de Thiago pour corser l'addition en fin de partie d'un tir croisé (5-1, 88e). Quel festival du Bayern ! Arsenal est quasiment éliminé avant même la manche retour...

La note du match : 8/10

Une superbe rencontre ! Dans une formidable ambiance à Munich, le spectacle proposé a été d'une grande qualité avec du rythme, de l'intensité, des occasions et des buts. Si Arsenal a répondu présent en première période, le Bayern Munich a livré un véritable récital après la mi-temps. Un régal à voir.

Les buts :

- Servi par Douglas Costa sur le côté droit, Robben rentre sa course dans l'axe et profite du laxisme de la défense adverse pour décocher une frappe enroulée. En face, Ospina ne peut rien faire et le ballon termine sa course au fond des filets (1-0, 11e). Un grand classique !

- A la suite d'un corner, Lewandowski contrôle le ballon dans sa surface, Koscielny parvient à lui passer devant mais le Polonais termine son geste pour dégager en faisant tomber le Français. Penalty logique. Sur la tentative de Sanchez, Neuer réalise une belle parade, mais le Chilien suit bien, contrôle de la poitrine et croise sa frappe pour égaliser (1-1, 30e).

- Sur une superbe montée de Lahm, le latéral droit réalise un centre parfait pour Lewandowski, qui domine Mustafi pour battre Ospina de la tête à bout portant (2-1, 53e).

- Après une combinaison dans le camp d'Arsenal, Lewandowski effectue une talonnade magique à l'entrée de la surface pour lancer Thiago. Seul devant Ospina, l'Espagnol ne tremble pas et trompe le Colombien d'un tir croisé (3-1, 56e).

- A la suite d'un corner mal dégagé, Thiago décoche une frappe à l'entrée de la surface. Dévié par Xhaka, le ballon file dans le but d'Ospina (4-1, 61e).

- Sur un ballon récupéré haut par le Bayern, Thiago décale parfaitement Müller dans la surface. D'une feinte, l'Allemand élimine Gibbs et Gabriel avant de fusiller Ospina d'un tir croisé (5-1, 88e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Thiago Alcântara (9/10)

Quelle performance ! Grâce à sa qualité technique, l'Espagnol a véritablement régalé sur cette partie et a été un homme essentiel lors des périodes fortes des Munichois. Offensivement, il a été régulièrement à l'origine des actions des siens et a été récompensé de ses efforts avec ce doublé, sur une frappe croisée puis un tir dévié par Xhaka. En fin de match, l'ancien joueur du FC Barcelone a même offert une passe décisive à Müller. Un électron indispensable dans le système d'Ancelotti.

BAYERN MUNICH :

Manuel Neuer (7) : le gardien du Bayern Munich a réalisé un bon match. Malgré une petite bourde sur un coup-franc d'Özil, il a été ensuite irréprochable en détournant le penalty de Sanchez même s'il a été obligé de s'incliner dans la foulée. Ensuite, il s'est interposé sur une grosse frappe de Xhaka et a gagné un duel contre Özil.

Philipp Lahm (8) : face à un Iwobi particulièrement discret, le latéral droit n'a pas eu besoin de forcer son talent défensivement et a pu exprimer ses qualités offensives. Toujours aussi actif dans son couloir, il a formé un excellent duo avec Robben et a posé de vrais problèmes aux défenseurs anglais avec notamment une belle passe décisive sur le but de Lewandowski. Averti d'un carton jaune, il sera suspendu au retour.

Javier Martínez (6) : sur les offensives des Anglais, le défenseur central a eu du mal à suivre en raison de la vitesse des attaquants des Gunners en première période. Dans son dos, il n'a pas été toujours irréprochable et aurait dû faire mieux... comme il l'a fait après la pause. Offensivement, il a été tout proche de marquer avec une tête détournée par Ospina.

Mats Hummels (6) : tout comme Javi Martinez, il a été en souffrance face à la vitesse des attaquants adverses, notamment Sanchez, lors des 45 premières minutes. Par la suite, il a également relevé la tête. A noter qu'il s'est procuré une énorme situation offensive avec une tête juste à côté de la cage d'Ospina.

David Alaba (6,5) : avec un jeu du Bayern Munich qui a largement penché sur le côté droit, le latéral gauche a été relativement discret offensivement à l'exception d'un centre contré par la main de Bellerin où il aurait dû obtenir un penalty. Défensivement, Oxlade-Chamberlain n'a pas été un grand danger.

Xabier Alonso (7,5) : dans le coeur du jeu, l'Espagnol a été vraiment intéressant grâce à ses excellentes passes. Toujours aussi précis malgré son âge avancé, le milieu de terrain a distillé de nombreux bons ballons pour ses coéquipiers. Petit bémol, sur les contres des Gunners, il a été en difficulté.

Arturo Vidal (7,5) : si le Bayern Munich a eu la maîtrise du ballon, c'est aussi grâce à lui. Agressif et tranchant dans son pressing, le Chilien a été aussi solide dans la construction du jeu en orientant parfaitement le jeu de son équipe. Une belle copie.

Thiago Alcântara (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Arjen Robben (8,5) : Un véritable poison pour Arsenal ce mercredi ! Sur son côté droit, le Néerlandais a fait vivre un enfer à Gibbs en étant particulièrement percutant. Sans surprise, l'ailier a régalé les supporters du Bayern en réalisant sa fameuse spéciale avec une frappe enroulée qui a trouvé la lucarne d'Ospina. Une merveille. Sur la suite de la partie, il a été un vrai danger et a formé un duo dominant avec Lahm. Remplacé à la 86e minute par Rafinha (non noté).

Robert Lewandowski (8) : un match en deux temps pour le Polonais. Dominé par le duo Mustafi - Koscielny en première période malgré une belle activité et fautif sur le penalty concédé, l'attaquant a retrouvé des couleurs après la sortie du Français. Auteur d'un but de la tête, il a ensuite régalé avec une passe décisive magnifique avec une talonnade pour Thiago. Finalement, il s'est très bien rattrapé. Remplacé à la 85e minute par Thomas Müller (non noté), qui a marqué d'un tir croisé juste après son entrée en jeu.

Douglas Costa (6,5) : peut-être l'élément offensif du Bayern Munich le moins en vue sur cette partie... mais son match a été tout de même correct. Passeur décisif sur le but de Robben, il a été actif et disponible pour ses coéquipiers, même s'il n'a pas été très dangereux à l'exception d'un tir avant sa sortie. Remplacé à la 83e minute par Joshua Kimmich (non noté).

ARSENAL :

David Ospina (4,5) : quand un gardien a pris 5 buts, il a forcément passé une sale soirée et pourtant le Colombien n'a pas démérité ! Malgré plusieurs parades sur des frappes de Vidal ou encore la tête à bout portant de Martinez, il n'a rien pu faire sur les réalisations des Munichois en étant abandonné par sa défense. Rageant.

Héctor Bellerín (3,5) : dans son couloir droit, l'Espagnol n'a pas eu son activité offensive habituelle en se concentrant sur ses tâches défensives. Globalement, il a plutôt bien répondu face aux tentatives de Douglas Costa, mais a été tout de même chanceux avec cette main dans la surface non signalée qui aurait dû entraîner un penalty pour le Bayern.

Shkodran Mustafi (3) : l'Allemand a affiché deux visages sur cette partie. Associé à Koscielny en première période, il a été plutôt solide en remportant de nombreux duels. Mais après la sortie du Français, quel cauchemar pour lui ! Totalement dominé par Lewandowski sur le 2e but, il a été l'ombre de lui-même jusqu'à la fin de la partie en étant catastrophique.

Laurent Koscielny (7) : le Français a été un vrai patron pour la défense des Gunners et ce n'est pas un hasard si son équipe a explosé après sa sortie. Irréprochable défensivement en première période, il a même obtenu le penalty pour permettre l'égalisation de Sanchez. Malheureusement, il a été remplacé à la 48e minute sur blessure par Gabriel (2), qui a été désastreux. Jamais dans le bon rythme, le Brésilien a été baladé par les Allemands et a été coupable directement sur deux buts encaissés...

Kieran Gibbs (2) : une soirée noire pour le latéral gauche. Dès le début de la partie, l'Anglais a éprouvé de très grosses difficultés face à Robben. Loin d'être irréprochable sur l'ouverture du score du Néerlandais, il n'a jamais relevé la tête et a été complétement dominé par le duo Robben - Lahm. Impliqué sur le 2e but du Bayern, il a été trop facilement éliminé par Müller sur l'ultime réalisation des Bavarois.

Francis Coquelin (3) : une partie ratée pour le Français. Fautif sur le premier but de Robben en étant trop laxiste face au Néerlandais, le milieu a été baladé par les Munichois et n'a jamais réussi à contenir un Thiago qui évoluait pourtant dans sa zone. Trop discret. Remplacé à la 76e minute par Olivier Giroud (non noté).

Granit Xhaka (3,5) : dans l'agressivité, le Suisse a répondu présent... et c'est à peu près tout. Défensivement, il a été lui aussi en grosse difficulté face à la maîtrise des Munichois et a été particulièrement maladroit dans ses transmissions. Pire encore, il a été malchanceux en détournant la frappe de Thiago sur le 4e but du Bayern.

Alex Oxlade-Chamberlain (3) : si sa vitesse a été intéressante sur quelques contres en première période, l'ailier n'a pas assez pesé sur cette partie. Privé du ballon, il a perdu ses rares duels face à Alaba et n'a pas existé défensivement. Un choix perdant de la part de Wenger.

Mesut Özil (2,5) : un duel perdu face à Neuer juste avant la pause... et c'est tout ! Comme souvent le concernant, l'Allemand a disparu dans les grands matchs. Incapable d'être trouvé par ses partenaires, il a été grandement dominé par ses adversaires directs et a passé son temps à courir dans le vide.

Alex Iwobi (2) : une véritable catastrophe ! Auteur d'un début de match épouvantable avec des ballons perdus et une défense inexistante, il a été coupable sur l'ouverture du score de Robben. Tout proche d'être sorti par Wenger après ce but, il n'a pas relevé la tête par la suite malgré un léger mieux pour son équipe jusqu'à la pause. Lors du naufrage en seconde période, il a été invisible. Remplacé à la 65e minute par Théo Walcott (non noté).

Alexis Sánchez (6) : le seul joueur offensif d'Arsenal qui s'est vraiment battu. En première période, il a été omniprésent au pressing et a été à l'origine des rares situations offensives intéressantes pour son équipe. Danger pour les défenseurs centraux adverses, il a réussi à égaliser en deux temps sur penalty. Après la pause, il a été moins présent en raison du naufrage des siens.

BAYERN MUNICH 5-1 ARSENAL (mi-tps: 1-1) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/8e de finale

Stade : Allianz Arena - Arbitre : M. Mai



Buts : A. Robben (11e) R. Lewandowski (53e) Thiago Alcântara (56e) Thiago Alcântara (63e) T. Müller (88e) pour BAYERN MUNICH - A. Sánchez (30e) pour ARSENAL

Avertissements : M. Hummels (26e) , P. Lahm (83e) , pour BAYERN MUNICH - S. Mustafi (15e) , A. Sánchez (33e) , G. Xhaka (60e) , pour ARSENAL



BAYERN MUNICH : M. Neuer - P. Lahm , Javi Martínez , M. Hummels , D. Alaba - Xabi Alonso , A. Vidal - A. Robben (Rafinha, 88e) , Thiago Alcântara , Douglas Costa (J. Kimmich, 84e) - R. Lewandowski (T. Müller, 86e)



ARSENAL : D. Ospina - Bellerín , S. Mustafi , L. Koscielny (Gabriel Paulista, 49e) , K. Gibbs - F. Coquelin (O. Giroud, 77e) , G. Xhaka - A. Iwobi (T. Walcott, 66e) , M. Özil , A. Oxlade-Chamberlain - A. Sánchez



