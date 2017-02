Ligue des Champions : Real Madrid-Naples, Bayern Munich-Arsenal, présentations et compos probables Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 15/02/2017 à 10h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Deuxièmes de leurs poules, le Real Madrid et le Bayern Munich accueillent respectivement Naples et Arsenal ce mercredi soir, lors de la première manche des 8es de finale de la Ligue des Champions. Deux rencontres plus indécises que prévu... Zidane va devoir se méfier de Naples. Après la déroute du FC Barcelone à Paris (0-4), mardi soir, deux autres titans du football européen font leur entrée en lice lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. Terminant à la surprise générale deuxièmes de leurs groupes respectifs, le Real Madrid et le Bayern Munich devront sortir le grand jeu ce mercredi soir (20h45) pour aborder au mieux leur déplacement à Naples et à Arsenal dans trois semaines. Le Real Madrid va devoir se méfier Champion d'Europe en titre, le Real Madrid maîtrise les débats en Liga même si le club royal a traversé une période de secousses au cours du mois de janvier. Au Santiago Bernabeu, Zinedine Zidane va devoir mobiliser ses troupes afin de faire la différence dès la manche aller. Pour ce faire, la formation espagnole, qui vise une septième qualification consécutive pour les quarts de finale de la compétition, devra composer sans Gareth Bale, toujours pas remis d'une grave blessure à la cheville. En face, Naples se présente plein de confiance à Madrid. Invaincu depuis 18 rencontres toutes compétitions confondues, le club italien impressionne sur le plan offensif avec 57 buts inscrits en 24 journées de Serie A. Portés par un Dries Mertens monstrueux, qui a marqué 14 réalisations lors de ses 11 dernières sorties, les Partenopei ont les moyens de créer la surprise. Il s'agira pour eux de réaliser un bon résultat dès ce soir avant d'accueillir les Merengue dans un San Paolo qui s'annonce déjà bouillant. Les compositions probables des deux équipes : Real Madrid : Navas - Carvajal, Ramos (c), Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Vázquez, Benzema, Ronaldo. Naples : Reina - Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam - Zielinski, Diawara, Hamšík (c)- Callejón, Mertens, Insigne. Le Bayern doit se rassurer, Arsenal aussi S'il reste sur 13 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, le Bayern Munich fait clairement moins peur cette année. Mais l'ogre allemand reste malgré tout un sacré client sur la scène européenne, encore plus avec à sa tête un Carlo Ancelotti qui garde plus d'un tour dans son sac. Privé de Jérôme Boateng et de Frank Ribéry, le coach italien va devoir prouver aux spécialistes du football allemand, critiques à son égard, qu'il reste un cador. Pour Arsenal, les années se suivent et se ressemblent. Eliminés à ce stade lors des six dernières éditions, les Gunners retrouvent leur bourreau de 2005, 2013 et 2014, qu'ils ne parviennent décidément pas à écarter. Battu à deux reprises lors de ses trois dernières sorties, le club londonien entend bien mettre fin à cette terrible série et compte sur un résultat positif à l'Allianz-Arena pour redonner le sourire à ses supporters. Ce n'est pas gagné, mais face à ce Bayern, rien n'est impossible pour les protégés d'Arsène Wenger. Les compositions probables des deux équipes : Bayern Munich : Neuer – Lahm (c), Martinez, Hummels, Alaba - Thiago, Alonso, Vidal – Robben, Lewandowski, Costa. Arsenal : Ospina - Bellerín, Koscielny (c), Mustafi, Monreal - Elneny, Coquelin - Oxlade-Chamberlain, Özil, Sánchez - Welbeck. Quels sont vos pronostics pour ces deux matchs ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS