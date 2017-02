PSG-Barça : un énorme exploit en France, un naufrage en Espagne... La démonstration du PSG vécue comme un coup de tonnerre !

Le Paris Saint-Germain a véritablement surclassé le FC Barcelone (4-0) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Logiquement, les médias français ne boudent pas leur plaisir après cet exploit du PSG alors que la presse ibérique vit mal la déroute du Barça et accuse Luis Enrique...

Les Parisiens ont emballé les médias tricolores.

«Le PSG donne une leçon au Barça» (Maxifoot), «Prodigieux» (L'Equipe), «Gigantesque» (Eurosport), «Comme dans un rêve» (Le Parisien), «Le PSG surclasse Barcelone» (Le Monde), «Un PSG impressionnant écrase Barcelone» (Le Figaro) ... La presse française est unanime ce mardi pour souligner l'exploit fantastique du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Pour l'ensemble des médias français, les Parisiens ont réalisé une performance exceptionnelle qui restera dans l'histoire du club de la capitale. Et si le résultat est bien évidemment important et assure quasiment la qualification des Franciliens pour les quarts de finale de la compétition, c'est la puissance dégagée par le PSG qui a impressionné.

Le PSG et «un match référence»

Car les hommes d'Unai Emery ont certainement réalisé leur prestation la plus aboutie de la saison, ce qui a d'ailleurs conduit Maxifoot à parler «d'un match référence sur la scène européenne». Même constat pour le quotidien régional Le Parisien qui évoque le «plus beau match avant ou après la qualification 2-2 à dix contre onze et lors de la prolongation contre Chelsea en 8e de finale en 2015» du PSG.

«Epatant, impressionnant de justesse technique et de maîtrise, supérieur durant l'ensemble du match» pour L'Equipe, le club de la capitale a été maître de son sujet grâce notamment à la bataille tactique remportée par Unai Emery. Le technicien espagnol a reçu un hommage mérité du média sportif puisque ses hommes ont appliqué tous ses préceptes : «agressivité, pressing tout terrain et projection rapide vers l'avant».

En Espagne, c'est le choc et la fête d'Enrique...

Et justement, cette domination tactique d'Emery n'est pas passée inaperçue en Espagne et c'est Luis Enrique qui en fait les frais. Désigné comme le principal responsable de cette défaite par le quotidien catalan Sport, le technicien ibérique se retrouve très critiqué en raison «d'un naufrage sans entraîneur».

Du côté de Marca et d'El Mundo Deportivo, l'aventure européenne du Barça est d'ores et déjà terminée après «cette catastrophe» considérée comme «la plus grande débâcle du XXIe siècle» et estiment le club blaugrana «mortellement blessé». Et pour ce revers le jour de la Saint-Valentin, AS a joué sur les mots en évoquant «un coeur brisé». Pourtant en France, tous les amoureux du football ont passé un 14 février parfait !

«Cauchemar à Paris» pour l'Esportiu



«Humiliation à Paris» pour El Periodico



«Prodigieux» pour L'Equipe



