Monaco : le clan Fabinho ouvre la porte aux deux clubs de Manchester !

Auteur d'une excellente saison avec l'AS Monaco, le milieu de terrain polyvalent Fabinho a été approché par plusieurs cadors européens dont Manchester United. Mais d'après son père, Joao, la préférence du Brésilien va à Manchester City !

Fabinho affole les cadors européens

Quel avenir pour Fabinho ? Pas passé loin d'un départ l'été dernier, l'ancien latéral droit, repositionné avec succès dans l'entrejeu par l'entraîneur de l'AS Monaco, Leonardo Jardim, réalise une excellente saison. Avec Tiémoué Bakayoko, le Brésilien de 23 ans forme même le meilleur duo de récupérateurs de la Ligue 1.

Forcément, les performances du Monégasque ne passent pas inaperçues. Comme son compère français, l'ancien joueur du Real Madrid se retrouve notamment dans le viseur de Manchester United, qui ne le lâche pas ces derniers mois. Joao, le père de l'Auriverde, a d'ailleurs reconnu les approches de plusieurs clubs, dont les Red Devils. Mais la préférence du joueur va ailleurs !

Le père de Fabinho - «un petit faible pour City»

«On a discuté avec Manchester City, Manchester United, Arsenal… On a même été sollicité par le Barça mais ce n'est pas allé plus loin», a révélé le paternel dimanche au micro de J+1. «On aime bien Manchester United et le travail de Mourinho, mais on a un petit faible pour City.»

Cela tombe bien, le Sud-Américain va encore avoir l'occasion de démontrer son talent directement face aux Skyblues les 21 février et 15 mars prochains lors de la double confrontation qui les opposera à Monaco en 8es de finale de la Ligue des Champions ! Mais il se dit déjà que la polyvalence du Brésilien plairait particulièrement à l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola. Et, forcément, un tel appel du pied pourrait bien inciter Manchester City, clairement en recherche de renforts dans l'entrejeu mais aussi dans le couloir droit, à s'activer pour l'été prochain.

L'ASM prête à lâcher le Brésilien ?

De son côté, s'il a privilégié l'aspect sportif cet hiver et fermé la porte au départ de ses cadres, l'actuel leader de Ligue 1 a des chances de revoir sa position en fin de saison. Fidèle à sa politique, l'ASM pourrait se séparer de plusieurs éléments comme Bakayoko, Thomas Lemar, Bernardo Silva et donc Fabinho en cas de belles offres. Prolongé jusqu'en 2021 en début d'exercice, l'Auriverde pourrait encore rapporter gros au club princier !

