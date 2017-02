Journal des Transferts : le PSG cherche sa star, et regarde à Nice, l'OM cible un buteur, Lacazette courtisé et très cher... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 11/02/2017 à 12h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG cherche sa star, et regarde à Nice, l'OM cible un buteur, Lacazette courtisé et très cher, ça bouge au Real... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Kluivert doit trouver une nouvelle star pour le PSG Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG cherche sa star... Le Paris Saint-Germain a pour ambition de mettre la main sur un nouveau cador du football mondial l'été prochain. Alors que le nom d'Alexis Sanchez (Arsenal) est évoqué, avec une possible future offre de 70 M€, une autre piste a fait du bruit cette semaine : Sergio Agüero. L'attaquant argentin n'a pas écarté un départ de Manchester City et le PSG s'est positionné sur ce dossier. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls sur les rangs puisque Chelsea, le Real Madrid ou encore l'Inter Milan, sont également à l'affût. Les Skyblues réclameraient au moins 90 M€ en cas de départ du Kun. Paris peut-il attirer l'ancien joueur de l'Atletico Madrid ? La concurrence s'annonce rude s'il décidait de quitter City. 2. ...et surveille deux Niçois Véritables révélations de la première partie de saison sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu de terrain Wylan Cyprien et l'attaquant Alassane Pléa vont assurément attiser les convoitises l'été prochain. Et d'après les informations du quotidien régional Nice-Matin, les performances des deux Aiglons ont été remarquées par le PSG. Le club de la capitale surveillerait avec attention l'évolution des deux hommes, et plus particulièrement de Cyprien, qui pourrait quitter le Gym pour une somme estimée entre 30 et 35 millions d'euros. La fin de saison, et une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions, va forcément avoir un impact sur la capacité de Nice à conserver ses meilleurs éléments. 3. L'OM cible un buteur A la recherche d'un grand attaquant pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a coché le nom d'Edin Dzeko. Auteur d'une excellente saison à l'AS Rome, le Bosnien est une piste séduisante... mais compliquée. «Edin est déjà dans un grand club. Rome a un super propriétaire, une énorme base de fans et je ne vois aucune raison de changer de club si vous êtes déjà bien installé» , a déclaré son agent à ESPN. Alors que l'OM est prêt à débourser 50 millions d'euros pour trouver une pointure en attaque, cette enveloppe sera-t-elle suffisante pour convaincre l'ancien buteur de Manchester City de quitter la Ville éternelle ? 4. Lacazette courtisé et très cher «Je pense que cet été ce sera le moment où il faudra changer d'air et découvrir autre chose, toujours dans l'idée d'avancer et de progresser footballistiquement et humainement.» En ouvrant la porte à un départ l'été prochain, Alexandre Lacazette s'est attiré les foudres des supporters de l'OL, mais il a aussi éveillé l'intérêt des grands clubs européens. Le Real Madrid et la Juventus Turin notamment ont coché le nom de l'international français. Prêt à laisser filer son buteur, Jean-Michel Aulas a fixé son prix à 70 millions d'euros. Reste à savoir si les formations intéressées sont prêtes à débourser une telle somme pour le Gone. 5. Ça bouge au Real Si le nom d'Alexandre Lacazette est évoqué du côté du Real Madrid cette semaine, il n'est pas le seul joueur sur les tablettes de la Casa Blanca. Son coéquipier Nabil Fekir est aussi surveillé par Zinedine Zidane, qui pourrait perdre Alvaro Morata l'été prochain. Andrea Belotti (Torino) et Sergio Agüero (Manchester City) sont des pistes également évoquées en attaque. En revanche, Karim Benzema devrait bien rester et même prolonger jusqu'en 2021 ou 2022. Un nouveau gardien pourrait débarquer l'été prochain. Les noms d'Hugo Lloris (Tottenham), David De Gea (Manchester United), Thibaut Courtois (Chelsea) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) circulent avec insistance dans la capitale espagnole. «Tout le monde est satisfait de Keylor Navas, a assuré le président Florentino Pérez. Le club ne travaillera pas sur un transfert avant la fin de la saison.» Ces propos ressemblent plus à de la communication, pour ne pas fragiliser son portier en cours de saison, qu'à un réel démenti alors que le Real espère un gardien plus "bankable" que le Costaricien, pourtant très performant. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le 11 février 2017 à 12h. C'est officiel : - Le défenseur de Lille, Stopilla Sunzu, est prêté à Arsenal Toula (Russie).

- Le défenseur central de Leverkusen, Ömer Toprak, a signé à Dortmund pour 12 M€.

- L'attaquant Djibril Cissé n'a pas trouvé de club en L1 et arrête sa carrière.

- Le milieu de la Juventus Turin, Hernanes, a signé au Hebei China Fortune pour 8 M€, plus 2 M€ de bonus.

- Le transfert de Yannis Salibur (Guingam) à Hull City n'a pas été validé par la FIFA car le club anglais n'avait pas bouclé l'opération à temps.

- Le milieu Jean-Victor Makengo a prolongé à Caen jusqu'en 2020. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le défenseur du PSG, Thiago Silva, est dans le viseur du club chinois Guangzhou Evergrande. Un départ n'est pas au programme.

- L'Inter Milan songe au défenseur du PSG, Marquinhos.

- Le milieu de terrain de Santos, Thiago Maia, rêve de rejoindre le PSG.

- Le milieu de terrain Thiago Motta pourrait finalement rester une saison supplémentaire au PSG.

- Avant de rejoindre l'OM, le latéral gauche Patrice Evra avait fait de Manchester United son premier choix.

- L'OM a tenté d'obtenir le prêt du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Mikel Merino, cet hiver.

- L'entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, a retenu le milieu Saïf-Eddine Khaoui cet hiver malgré son faible temps de jeu.

- L'attaquant Fred a refusé de revenir à Lyon l'été dernier.

- Le milieu offensif de Monaco, Bernardo Silva, plaît au FC Barcelone et Manchester United a établi des contacts.

- Liverpool pourrait dépenser 26 M€ pour le latéral droit de Nice, Ricardo Pereira, prêté par Porto.

- Nantes songe à l'ailier Georges-Kévin Nkoudou, peu utilisé à Tottenham.

- Transféré à Toulouse, l'attaquant Andy Delort intéressait la Fiorentina.

- L'attaquant de Lille, Eder, est dans le viseur d'un club chinois. A l'étranger - Le latéral du Bayern Munich, Philipp Lahm, raccrochera les crampons en fin de saison. Benjamin Henrichs (Leverkusen) est ciblé pour le remplacer.

- José Mourinho est convaincu que son attaquant Zlatan Ibrahimovic restera à Manchester United.

- L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, espère conserver son défenseur central Pepe, en fin de contrat en juin.

- Arsène Wenger a reçu une proposition de prolongation de deux années supplémentaires de la part d'Arsenal. En cas de départ, les Gunners songent à Thomas Tuchel (Dortmund), Massimiliano Allegri (Juventus), Roger Schmidt (Bayer Leverkusen) et Leonardo Jardim (Monaco).

- Le Barça aurait entamé des discussions avec le milieu offensif d'Arsenal, Mesut Özil.

- L'Inter Milan proposerait un salaire de 60 M€ sur quatre ans et 400 M€ pour recruter à l'entraîneur de Chelsea Antonio Conte.

- Antonio Conte assure que son ailier Eden Hazard est intransférable.

- Le Bayern Munich serait prêt à débourser 98 M€ pour le milieu offensif de Tottenham, Dele Alli.

- Chelsea songe au gardien du Milan AC, Gianluigi Donnarumma, en cas de départ de Thibaut Courtois. Un transfert de 70 M€ est évoqué.

- L'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, a démenti un intérêt pour l'attaquant de Fulham, Moussa Dembélé.

- Le Barça est tenté par le milieu du Real Madrid, Isco, mais ne veut pas débourser les 40 M€ de sa clause libératoire.

- L'ailier Douglas Costa n'écarte pas un départ du Bayern Munich.

- L'attaquant de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, plait à Liverpool et Manchester City.

- Le défenseur central Kurt Zouma n'exclut pas un départ de Chelsea en fin de saison.

- Manchester United aurait bouclé l'arrivée du latéral Nelson Semedo (Benfica) pour l'été prochain contre un chèque de 40 M€.

- Le Barça a coché le nom du latéral droit Silvan Widmer (Udinese).

- L'ailier de l'Atletico Madrid, Yannick Carrasco, plaît à Manchester United, Arsenal, au Bayern Munich et au PSG.

- Liverpool songe au gardien de l'Inter Milan, Samir Handanovic.

- Roberto Mancini pourrait remplacer Slaven Bilic sur le banc de West Ham.

- Pour remplacer Claudio Ranieri, Leicester songe à Roberto Di Matteo, Cesare Prandelli, Guus Hiddink et Ronald de Boer. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS