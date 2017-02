Nice : Cyprien et Pléa surveillés par le Paris Saint-Germain !

Auteurs d'une superbe première partie de saison sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu Wylan Cyprien et l'attaquant Alassane Pléa vont susciter les convoitises l'été prochain. Et en France, le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur les deux éléments prometteurs du Gym.

Alassane Pléa et Wylan Cyprien plaisent au PSG.

Il fallait s'y attendre ! Depuis le début de la saison, l'OGC Nice affiche un visage particulièrement séduisant et crée la sensation en se mêlant à la lutte pour le titre en Ligue 1 en compagnie de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain. Et plusieurs joueurs brillent ces derniers mois dans le collectif mis en place par l'entraîneur Lucien Favre.

Si les éléments prometteurs sont nombreux au sein de l'effectif azuréen, le milieu de terrain Wylan Cyprien et l'attaquant Alassane Pléa ont crevé littéralement l'écran. Et les performances des deux Aiglons ne passent bien évidemment pas inaperçues...

Cyprien et Pléa plaisent au PSG !

Sans prendre le moindre risque, on peut d'ores et déjà avancer que Cyprien et Pléa vont susciter les convoitises de nombreuses formations, notamment en Angleterre, à l'occasion du prochain mercato d'été. Et d'après les informations du quotidien régional Nice-Matin, les deux Niçois ont également été remarqués par le Paris Saint-Germain !

En effet, le club de la capitale surveillerait avec attention l'évolution des deux hommes, et plus particulièrement de Cyprien, qui pourrait quitter le Gym contre un chèque estimé entre 30 et 35 millions d'euros. Il faut dire que l'ancien Lensois a marqué les esprits cette année en L1 par son activité et ses magnifiques buts (dont un contre le PSG).

Nice peut-il résister ?

Pour un club de la dimension de Nice, il sera très compliqué de résister si des offres importantes sont réalisées. Si le Gym restera en position de force sur ces deux dossiers avec des contrats à longue durée pour Cyprien et Pléa, la fin de la saison du club azuréen va forcément conditionner l'avenir des deux talents. Avec une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions, l'OGCN aura des arguments pour conserver, un petit peu plus longtemps, ses meilleurs éléments.

